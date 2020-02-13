Bebeklerin Şarkıları Taklit Ettiği Ortaya Çıktı

Anne babaların ve araştırmacıların uzun süredir bildiği üzere bebekler, çevresinden duydukları sözcükleri taklit ederek konuşmayı öğreniyorlar. Yeni bir araştırmaya göre bebekler aynı zamanda duydukları şarkıları da taklit etmeye çalışıyor.

Bebekler, konuşmayı öğrenme aşamasında duydukları sözcükleri taklit ederler. Bu aşamada henüz bozuk bir kayıt cihazından hallice olan bebekler, örneğin “Bu kitap çok güzelmiş” dediğinizde aradan bir sözcük seçer ve 'kitap' gibi tek bir sözcüğü tekrarlar.

Yeni bir araştırmaya göre bebeklerin taklit ettiği sözcükler yalnızca kullanılan ifadelerle sınırlı değil. Konuşmayı öğrenme dönemindeki bebekler ayrıca şarkıları da taklit etmeye çalışıyor.

Sesleri notalarıyla taklit ediyorlar

Çalışmanın bir parçası olarak araştırmacılar, 15 aylık bir erkek bebeğin 'Happy Birthday' şarkısının başlangıcını söylemeye çalıştığı bir video kaydetti. Sesin analizi, çocukların ilk altı notayı neredeyse kusursuz şekilde doğru ton olan Sol majörden söylediklerini ortaya çıkardı.

Araştırmacılardan biri olan Ohio Eyalet Üniversitesi Müzik Okulu doktora öğrencisi Lucia Benetti, bebeklerin hayatlarının ilk yıllarında sofistike müzik dinleyicileri haline geldiklerini, ritimler ve döngülerden çok şey öğrendiklerini, zamanla da bu konuda daha iyi hale geldiklerini söyledi.

Araştırmanın ilk kısmında bebekler, müziği ne kadar taklit etmeye çalıştıklarının görülmesi için 1 gün boyunca gözlemlendi. Araştırmada, 16 saat boyunca üzerine bir kayıt cihazı takılan bir bebeğin duyduğu ve çıkardığı sesler kaydedildi. Daha sonra bu ses dosyası analiz edildi. Ayrıca bebeğin yapmaya çalıştığı müzikler de araştırmada yer aldı.

Bu teknik, daha önce başka araştırmalarda kullanılmıştı. O çalışmalarda, şimdikinden farklı olarak bebeklerin konuşma becerisini nasıl geliştirdikleri incelenmişti. Bebeklerin müzik yeteneğinin gelişimi ilk defa bu şekilde inceleniyor.

Bir bebek, Happy Birthday şarkısını söylemeye çalıştı

James adlı bebek, günün başında 10 dakika kadar Happy Birthday şarkısını söyleyen bir oyuncak ile oynadı. Daha sonra gün içerisinde James 10 defa Happy Birthday şarkısını andıran bir şarkı girişiminde bulundu. Bu denemeler yaklaşık olarak 4 saniye sürdü.

Daha sonra James’e annesi Rain Rain adlı çocuk şarkısını iki defa söyledi. Altı saat sonra James, babasıyla oynarken şarkının kendi versiyonunu söyledi. Bu defa James’in şarkısı 7 saniye sürdü. James’in babası “Çırpılmış yumurta, çırpılmış yumurta hadi kas yap bacaklarımda” gibi uydurma şarkılar da söyledi ancak James bunları tekrar etmedi.

Araştırma sonuçlarına göre bebekler etraflarından gelen müzikleri ve melodileri taklit edebiliyor. Araştırmacılar, bu araştırmanın ardılı olarak yapılacak çalışmalarda bu olgunun sistematik olarak incelenebileceğini söylüyor.

Yani sonuç olarak anne babaların çocuklara şarkı söylemesi, çocukların müzik yeteneğinin gelişiminde önemli rol oynuyor. Özellikle bebeklere şarkı söylemeyi ihmal etmemek gerekiyor.