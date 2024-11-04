Hayatını kaybettikten sonra bedeninin, gelecekteki bilimsel gelişmelerle yeniden hayata döndürülebileceği umuduyla dondurulan Bedford, âdeta bilim kurgudan fırlamış gibi bir hikâyeye sahip!

Bu bilim insanı, öldükten sonra kendi isteğiyle donduruldu ve uyanacağı günü bekliyor.

Gelin bu hikâyeye daha yakından bakalım.

James Hiram Bedford, 1893’te doğan bir psikoloji profesörüdür.

Bedford, hayatı boyunca akademik dünyada başarılı bir kariyere sahipti ancak onu tarih kitaplarına geçiren mesleği ya da akademik başarıları değildi. O, 1967 yılında vefat ettikten sonra kriyojenik dondurma işlemine tabi tutulan ilk insan olarak ünlendi.

Bu sayede Bedford, gelecekte bir gün tekrar hayata döndürülme umudu taşıyan ilk kişi oldu. Bu bilim insanının dondurulması, 1967’de Alcor Life Extension Foundation tarafından gerçekleştirildi.

O dönemde kanserden dolayı hayatını kaybettiği bilinen Bedford, vefatından hemen sonra bu işleme tabi tutuldu. Vücudu, sıvı nitrojen kullanılarak yaklaşık -196 dereceye kadar soğutuldu ve o zamandan beri bu sıcaklıkta muhafaza edilmekte.

Aslında kriyojenik dondurma işlemi her ne kadar heyecan verici gibi gözükse de hâlâ tartışmalı bir konu.

Çünkü günümüzde bu teknolojinin, bir gün dondurulmuş bedenleri tekrar hayata döndürebileceği kesin olarak kanıtlanabilmiş değil. Ayrıca o dönemde kriyojenik teknolojisi henüz çok yeniydi ancak bu konuda iyimser bir hava hâkimdi.

Bedford, kanserle mücadele ettiği esnada bu umut verici teknolojiye inanarak, ölümünden sonra yeniden hayata dönmeyi umdu. Onun kararında etkili olan en büyük faktör ise bilimin bir gün kanseri tedavi edebileceği ve ölü bedenleri canlandırabileceği inancıydı.

Yani kendi isteğiyle bu sürece katılarak tarihe geçmeyi başardı. Aslında James Bedford’un dondurulması, yalnızca bilimsel bir deneyin ötesine geçerek insanoğlunun ölümle mücadelesindeki en radikal adımlardan biri olarak tarihe geçti.

Bedford’un vücudu hâlâ kriyojenik bir tankta korunuyor ve dondurulduğu günden bu yana 50 yıldan fazla bir zaman geçti. Eğer bir gün bilim, gerçekten dondurulmuş bedenleri hayata döndürebilecek kadar ilerlerse Bedford, bu sürecin ilk deneği olacak.

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