Hıçkırık, hepimizin ara ara deneyimlediği gibi oldukça rahatsız edici bir durumdur. Peki yıllar önce bir adamın 68 yıl boyunca dakikada 40 kez hıçkırdığını söylesek?

Evet evet yanlış duymadınız. Charles Osborne isimli bir adam, ömrünün büyük bir kısmını neredeyse hiç durmadan hıçkırarak geçirdi.

Peki bunun sebebi neydi?

Charles Osborne, 10 gündür devam eden karın ağrısı ve hıçkırık şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

96 yıllık yaşamının 68 yılını hıçkırarak geçeren Osborne, ilk 15-20 yıl boyunca dakikada yaklaşık 40 kez hıçkırıyordu. Daha sonra ise bu sayı, 20’ye kadar yavaşladı. Bu adam hıçkırıklar sebebiyle yemekleri doğru düzgün yutamadığı için, onları bir doğrayıcı ile öğüterek tüketti.

Onun bu rahatsızlığı, 68 yıl boyunca devam etti ve en uzun süre hıçkıran adam olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Osborne, 1922 yılında yaklaşık 160 kilogramlık bir domuzu kesmek için asmaya çalışıyordu.

Ancak domuzu kaldırmasıyla yere düşmesi bir oldu. Kendisi ilk etapta hiçbir şey hissetmediğini söyledi ancak bu olaydan sonra neredeyse hiç durmadan hıçkırmaya başlamıştı.

Doktorlar ise Osbourne’un beyninde, toplu iğne başı büyüklüğünde bir kan damarının tıkandığını söyledi. Yani bu tıkanıklık sonucunda beyninin hıçkırık tepkisini engelleyen küçük bir bölümü zarar görmüştü.

Osbourne zaman geçtikçe, hıçkırığından çıkan sesi engellemenin bir yolunu bulmuştu. Hıçkırıklarının arasında belirlediği bir yöntemi kullanarak nefes alıyordu. Bu yöntem de ona, tedavi gördüğü hastanenin doktorları tarafından öğretilmişti.

Bu adamın ölmeden önce hıçkırıklarının nasıl sona erdiği ise hâlâ gizemini korumakta. Obsourne, 96 yıllık yaşamının yalnızca 28 yılını hıçkırmadan geçirmişti.

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