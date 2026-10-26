Volkswagen’in Uygun Fiyatlı Elektriklisi ID. EVERY1, 2027’de Geliyor: Peki Neler Sunacak?

Volkswagen, ID. EVERY1 konseptinin üretim versiyonunu 2027’de yaklaşık 20.000 Euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkarmayı planlıyor.

20.000 Euro (yaklaşık 1 milyon 115 bin TL), Volkswagen’in yeni küçük elektriklisi için hedeflediği başlangıç fiyatı. Şimdilik ID. EVERY1 konseptiyle tanıdığımız otomobilin üretim versiyonunun 2027’de gelmesi planlanıyor.

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Volkswagen’in 2027’ye kadar sunmayı planladığı dokuz yeni model arasında giriş seviyesine yerleştirdiği otomobil bu. Anlayacağınız, uzun bir donanım listesinden önce fiyatıyla konuşulacak bir model hazırlığı var.

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Adı ID. Up! olabilir, ama henüz kesin değil

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Üretim modelinin ID. Up! adını alması bekleniyor ama Volkswagen henüz bu ismi doğrulamadı. Dolayısıyla şimdilik ID. EVERY1 demeye devam ediyoruz.

BYD Dolphin Surf, Leapmotor T03 ve Dacia Spring gibi küçük elektriklilerin karşısında, modelin başlıca kozlarından biri fiyatı olacak. Tabii “uygun fiyatlı” derken ölçümüz, Avrupa için hedeflenen yaklaşık 20.000 Euro’luk başlangıç fiyatı. Konseptin temelinde ise Volkswagen’in elektrikli otomobiller için geliştirdiği önden çekişli MEB+ altyapısı bulunuyor.

Performans rekoru değil, günlük kullanım

70 kW (95 PS) güç, 130 km/s azami hız ve en az 250 kilometre menzil… Konsept, performans rekorundan ziyade günlük işleri görecek küçük bir elektrikli olarak tasarlanmış.

Üretim modelinde 37 kWh kapasiteli LFP batarya bekleniyor. Batarya, donanım ve şarj süreleri henüz kesinleşmedi; ancak Thomas Schäfer’in doğruladığı bir ayrıntı var: AC ve DC şarj bütün versiyonlarda standart olacak, hızlı şarj için üst pakete çıkmak gerekmeyecek.

Kendi küçük, bagajı büyük

ID. EVERY1, 3,88 metrelik uzunluğuyla eski up!’tan biraz daha büyük. Dört kişilik kabinin yanında 305 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Küçük boyutuna kıyasla bagajı da hayli kullanışlı görünüyor.

Şimdilik konsept için açıklanan bu ölçülerin üretim modelinde ne kadar korunacağını ise araç satışa hazır olduğunda göreceğiz.