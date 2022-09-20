Maalesef günümüz dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi stres. Sabah gözümüzü açıp da gece kapatana kadar her anımız stres dolu geçiyor ve çoğu zaman stresle mücadele etmenin imkansız olduğunu hissediyoruz. Elbette bir mucize yaratmayacak ama konu hakkında çalışma yapan bilim insanları, beyninizi dinlendiren şarkılar olduğunu ve kaygı düzeyinizi büyük oranda azaltacağını keşfettiler.

Pandeminin etkileri hala sürüyor, ekonomik sıkıntılar tüm dünyayı etkiliyor, sosyal ilişkilerimiz giderek yüzeysel hale geliyor derken bir de üstüne günlük hayatın sıkıntıları eklenince olanlar oluyor ve sabah gözümüzü açıp akşam kapatana kadar stres dolu saatler geçiriyoruz. Her konuda olduğu gibi stresle mücadele konusunda da müzik ilaç gibi geliyor ve beyninizi dinlendiren şarkılar yardımınıza koşuyor.

Beyniniz dinlendiren şarkılar epey geniş bir başlık ama bu yazımızda size güzel şarkılardan değil, bilim insanlarının yaptıkları çalışma sonucu keşfettikleri müziklerden bahsedeceğiz. Yapılan çalışmada, son derece yoğun stres yaşayan kişilerde bile bu müziklerin kaygı oranını büyük oranda azalttığı görüldü. Gelin biraz stresten bahsedelim, yapılan çalışmayı inceleyelim ve sonunda kendimizi beyninizi dinlendiren şarkılara bırakalım.

Beyninizi dinlendiren şarkılar:

Öncelikle stres nedir?

En temel tanımıyla stres, zihinsel ya da duygusal olan bir baskı ile baş edememe hissidir. Bu tür bir baskı hissetiğimiz zaman vücudumuz stres hormonu salgılamaya başlar. Bu hormonların sonucu olarak kaç ya da savaş moduna geçeriz. Ne kaçabildiğimiz ne de savaşabildiğimiz durumlar ise stresi büyütür de büyütür.

Aslında stres hormonu evrimsel olarak bizi hayatta tutmuştur. Cangılın ortasında bir kaplanla karşılaştığımız zaman salgılanan stres hormonu sayesinde kaçtık ve salgılanan adrenalin sayesinde çok daha hızlı bir şekilde koştuk. Farklı bir durumda ise savaşarak çok daha güçlü çıktık. Atalarımızın kaplan gördükçe yaşadığı ender bir olay olan stres, maalesef artık sık sık bizimle. Yani devamlı duygusal ve zihinsel kaplanlarla mücadele ediyoruz.

Stres yönetimi mümkün mü?

Aslında yapmamız gereken, bizi strese sokan şeylerden ve durumlardan kaçarak huzurlu hayatımıza geri dönmektir. Ancak artık günümüz koşullarında hayatın kendisi bir stres nedeni olduğu için maalesef kaçma şansımız olmuyor. Bu nedenle uzmanlar, artık stresten kaçmak yerine stres yönetimi uygulanmasını tavsiye ediyorlar.

Kötü bir ilişkiniz varsa ayrılır, işiniz kötüyse yeni bir iş bulursunuz; bunlar kolay. Ancak ne yaparsak yapalım hayatımızdan çıkaramadığımız stres unsurları da var. Herkesin kendine özel bir unsuru olduğu için örnekleri sizin hayal gücünüze bırakıyoruz. Bu noktada stres yönetimi uygulamanın en önemli adımı, stresin kaynağını tespit etmek ve eğer kaçamıyorsak kabul etmektir.

Kabul edin, stres var ve orada duruyor. Eğer tamamen kaçamıyorsanız onu yönetmeniz gerekiyor. Bedensel ve zihinsel rahatlama yöntemleri keşfetmelisiniz. Kimse yapmıyorsa kendiniz kendinizi rahatlatmalısınız ve gerektiği zaman bir uzmandan yardım almalısınız. Ses terapisi olarak adlandırılan bir yöntem, kişinin kendi kendine uygulayabileceği en başarılı stres yönetimi yöntemlerinden birini sunuyor.

Ses terapisi ile kaygılarınızdan kurtulun:

İngiltere’de bulunan Mindlab International isimli bir araştırma merkezindeki nörobilimciler, katılımcıları strese sokacak sorularla dolu bir bulmaca hazırladılar. Bulmaca çözdükleri sırada tüm katılımcıların kaygı durumunu gözlemleyebiliyorlardı. Çalışmaya bir değişken ekledikler ve bir gruba müzik dinlettiler.

Katılımcılar iki gruba ayrıldı ve ikisi de bulmaca çözdüğü sırada bir grup sessiz bırakılırken bir gruba müzik dinletildi. Sonuçlar akıl alır gibi değildi. Müzik dinletilen gruptaki katılımcıların kaygı düzeyi tam yüzde 65 oranında azaldı. Dinletilen müzikler katılımcıların kan basıncını azaltarak kalp atışını yavaşlattı. Yani bu şarkılar beyni dinlendirmekle kalmadı, neredeyse stresi yok etti. Öyle ki uzmanlar bu şarkıların araba sürerken dinlenmemesini tavsiye ediyorlar.

Bu şarkılar arasında en dikkat çekici sonuçlara neden olan ise Weightless isimli bir şarkıydı. Marconi Union isimli bir grup tarafından bestelenen ve 2012 yılında yayınlanan Weightless’ın yapım sürecinde sanatçılar, bir grup ses terapisti ile birlikte çalıştılar. İşte nörobilimciler tarafından keşfedilen ve stresinizi ortadan kaldıracak Weightless ile diğer şarkılar.

Beyninizi dinlendiren şarkılar:

We Can Fly - Rue du Soleil

Canzonetta Sull’aria - Mozart

Someone Like You - Adele

Pure Shores - All Saints

Please Don’t Go - Barcelona

Strawberry Swing - Coldplay

Watermark - Enya

Mellomaniac (Chill Out Mix) - DJ Shah

Electra - Airstream

Weightless - Marconi Union

Bonus: Weightless 10 saatlik özel versiyon

Nörobilimciler tarafından yapılan bir çalışmada keşfedilen beyninizi dinlendiren şarkıları listeledik ve kısaca stres yönetiminden bahsettik. Eğer bu listedekiler kadar beyninizi dinlendirdiğini düşündüğünüz şarkılar varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.