Yakın zamanda bilgisayarınızı satmayı düşünüyorsanız doğru içeriktesiniz. Gelin satış işleminden önce neler yapmamız gerek tek tek hatırlayalım.

İkinci el alışverişlerde her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle de elektronik araç-gereç satımlarında. Bunların en başında da akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar geliyor.

Peki bilgisayarımızı satmadan önce hem güvenliğiniz hem de alıcıya sorunsuz bir cihaz teslim etmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Bilgilerinizi silmek yeterli değil.

Çünkü silip 'geri dönüşüm kutusunu boşalt' işlemlerini yapmak yeterince güvenli değil. Kötü niyetli kişiler, veri kurtarma programları ile silinen dosyalar geri getirilebilir. Bu nedenle bilgisayarınızı tamamen sıfırlamanız gerekiyor.

Sıfırlamadan önce verilerinizi yedekleyin.

Bilgisayarınızı formatlamadan ya da temizlemeden önce verilerinizi harici bir diske ya da bulut depolama hizmetlerinden birine yedeklemeyi unutmayın.

Hesaplarınızdan çıkış yapmayı unutmayın.

Windows ya da macOS hesabınızı çıkış yaparak tamamen kaldırın. Ayrıca Microsoft, Adobe gibi abonelikleriniz varsa bu hesaplarda oturumunuzu kapatmayı unutmayın.

Fiyat araştırması yapmayı unutmayın.

Satacağınız cihazın ikinci el piyasasını inceleyin. Sahibinden, Letgo gibi sitelerden kontrol ederek cihazınızın ne kadar edeceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Tüm işlemleri yaptınız, iş satışa geldi diyelim.

Bu noktada mümkünse yüz yüze yapacağınız bir alışverişi tercih edebilirsiniz. Bilgisayarı ödemeyi aldıktan sonra teslim etmeyi unutmayın. Havale/EFT gibi güvenli para aktarma sistemlerini tercih etmenizde fayda var.