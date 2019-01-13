Elektrik Üreten Bakterileri Bulmanın Yolu Keşfedildi

Bakteriyoloji alanında keşfedilen yeni bir bilgi bilim dünyasını oldukça heyecanlandırdı. Bazı mikropların ürettikleri elektriği artık kolaylıkla saptayabilecek olan bilim insanları, bu sayede atık suların arıtılabileceğini, yakıt hücrelerine enerji sağlanabileceğini açıkladılar.

MIT üniversitesinden bilim insanları, bakteriler üzerine yaptıkları çalışmalar sonucunda, elektrik üreten bakterileri keşfetmenin kolay ve daha maliyetsiz bir yolunu keşfettiler. Bu sayede üretilecek olan elektrikten, çok daha efektif bir şekilde yararlanılabilecek.

Araştırmacılar, bazı bakterilerin oksijensiz veya az oksijenli ortamlarda, elektrik üreterek nefes alım işlemi gibi bir süreç gerçekleştirdiklerini keşfettiler. Bu bakteriler dünya üzerinde derin madenler, göl dipleri hatta insan vüdunda bile oksijenin az olduğu bölgelerinde bulunabililyorlar. Elektrik üretim işlemini hücrelerinin içinde gerçekleştiren bu canlılar, daha sonra hücre zarları vesilesi ile bu elektronları ortama gönderiyorlar.

Konu ile ilgili araştırma yapan ekip, bu bakteri ve mikropların ürettikleri elektriğin kolaylıkla keşfedilmesi durumunda, faydalı bir forma getirilerek kullanılabileceğini keşfettiler. Bunun üzerine bu özellikteki organizmaları keşfedebilmek adına bir teknik geliştirdiler. Mevcut yöntemlerle de bu tarz bir işlem gerçekleştirmek mümkündü ancak organizmaların bulundukları yerler itibari ile onları keşfetmek, sınıflandırmak aşırı maliyetli ve zaman tüketen bir süreçti. Yeni geliştirilen bir çip sayesinde artık bakterilerin elektrik üretme özelliklerinin olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilecek.

Çip, kutuplaştırma mantığı kadar basit bir mantıkla işlem görüyor. İçinde bulunan kanallar sayesinde bakterilerin geçiş yapmasını sağlayan mekanizma, bu esnada elektron üretiminı algılayarak, bölümlere ayırıyor. Bu süreç aslında fizikte farklı alanlarda kullanılan bir yöntemin, geliştirilmiş hali olarak biliniyor. Bu yöntemle birlikte aşırı küçük mikroorganizmaların, detaylı bir şekilde incelenmesi de sağlanacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan sonuçlar, bakteri ve mikropların öneminin bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.