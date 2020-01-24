Çinli Bilim İnsanından Korkutan 'Corona Virüsü' Açıklaması

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen yeni tip Corona virüsü, panik yaratmaya devam ediyor. Bir bilim insanı, şu ana kadar 26 kişinin yaşamına mal olan Corona virüsünün henüz en tehlikeli seviyesine ulaşmadığını söylüyor.

11 milyondan fazla insanın yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ilk olarak bir yılandan insana geçtiği tahmin edilen yeni tip corona virüsü, şu ana kadar toplam dokuz ülkede 800'den fazla kişiye bulaştı. Çin’de beş kentte kendini gösteren gizemli virüs, kısa sürede 26 kişinin yaşamına mal oldu.

Çinli bir virolog, henüz bu yeni hastalığın en kötü evresini görmediğimizi söylüyor. Çin merkezli haber kanalı Caixin'e açıklamalarda bulunan Guan Yi, corona virüsünün 2003'te şiddetli akut solunum sendromu (SARS) salgınının 10 katına ulaşabileceğini belirtti. Guan, corona virüsü ailesinde bulunan SARS’ın tanımlanmasına yardımcı olan tıp uzmanlarından biriydi. 8.000'den fazla insana bulaşan enfeksiyon, 774’ünün hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

"Corona virüsü, henüz en tehlikeli evresine ulaşmadı"

Yeni tip corona virüsünün en azından şu aşamada SARS kadar tehlikeli olmadığını belirten Guan, buna rağmen Çinli yetkililerin enfeksiyonunun yayılmasını durdurmak için "altın zamanı" kaçırdığı söylüyor. Corona virüsünün kuluçka süresinin yaklaşık sekiz gün olduğunu belirten virolog, Wuhan kentindeki yetkililerin yapması gerekeni yapmadığını düşünüyor. Washington Post, 15 Ocak'ta Wuhan'dan trenle 300.000 kişinin seyahat ettiğini yazmıştı.

Guan ayrıca salgının ortaya çıktığı yer olarak tahmin edilen Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı’ndaki temizlik faaliyetlerinde virüse dair kritik kanıtların ortadan kaybolduğunu söylüyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Eric Toner ise corona virüsünün SARS'tan önemli ölçüde daha hafif görünmesine rağmen, kişiden kişiye daha hızlı geçtiğine dikkat çekiyor.

Şu ana kadar Çin dışında, ABD, Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, Singapur ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Makao ve Hong Kong şehirlerinde corona virüsü vakaları bildirildi. Salgına yönelik yoğun tedbirler alan Türkiye, Wuhan şehrinden İstanbul'a düzenlenen uçak seferlerini durdurdu.

Corona virüsüne yakalanan insanların dehşete düşüren görüntüleri