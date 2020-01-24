Corona Virüsüne Yakalananların Yere Düşme Görüntüleri

Çin’in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve bugüne kadar 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsüne yakalanan insanların yere düşme görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde, virüse kapılan insanların ayakta dururken bir anda yere yığıldıkları görülüyor.

Çin’in Wuhan şehrinde aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü, insanları etkilemeye devam ediyor. Virüsün ilk olarak tespit edildiği 12 Aralık’tan bu yana 26 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybederken virüse yakalanan toplam kişi sayısı 830'u bulmuş durumda. Virüsten etkilenen 830 kişiden 177’sinin durumu ise ağır.

Çin yönetimi, Corona virüsünün yayılmasını engellemek için 11 milyon nüfuslu Wuhan kentini karantina altına aldı. Karantinaya alınan şehirde salgından etkilenen insanlarla temas eden 8 bin 420 kişi de hastanelerde gözlem altına alındı.

Corona virüsü ile mücadele konusunda Çin yönetimi, ağır önlemler almaya devam ederken virüse yakalanmış insanların yere düşme görüntüleri de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde virüsten etkilenen, insanlar ayakta dururken bir anda yere yığılıyorlar. Corona virüsünün etkisi nedeniyle yere yığılan insanların görüntüsü, virüse karşı olan tedirginliğin artmasına neden oluyor.

Karantinaya alınan şehir sayısı artıyor

Virüsün ilk olarak gözlendiği Wuhan kenti ile beraber virüsün yayılması nedeniyle Hubey eyaletinde bulunan 7 şehir daha karantina altına alındı. Hubey eyaletinde bulunan Wuhan, Huanggang, Icou, Şienning, Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang şehirleri şu anda virüs nedeniyle karantina altında.

Çin yönetimi, bu şehirlerdeki otobüs, metro ve feribot seferlerini durdurdu. Karantina altına alınan şehirlerde hastane, eczane, petrol ofisi ve marketler hariç işletmeler de kapatıldı. Başta Wuhan şehri olmak üzere karantinaya alınan tüm şehirlerde okullar tatil edilirken, polis ve asker gibi kolluk kuvvetlerinin izinleri de iptal edildi.

Corona virüsü ilk nerede görüldü ve belirtileri nelerdir?

Corona virüsü, ilk olarak 12 Aralık tarihinde Hubey eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde tespit edildi. Şehirde bulunan Sağlık Komisyonu, Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’na giden 27 kişinin virüsten etkilendiğini açıklayarak pazarı 31 Aralık’ta kapattı. Virüsün hızla yayılması ve insanların hayatlarını kaybetmeye başlaması üzerine Wuhan şehri de karantina altına alındı.

Yetkililer, Corona virüsünün solunum yoluyla bulaştığını belirtiyorlar. Virüsün ilk etkileri; yüksek ateş, boğaz ağrısı, ishal, öksürük ve nefes darlığı olarak belirlendi. İlerleyen aşamalarda virüs nedeniyle zatürre ve böbrek yetmezliği baş gösteriyor.

Corona virüsü nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiği, 870 kişinin de virüsten etkilendiği Wuhan’da 1000 kişilik yeni bir hastane inşa ediliyor. Corona virüsünden etkilenenlerin tedavi edileceği hastanenin önümüzdeki hafta hizmete geçmesi bekleniyor.

Corona virüsüne yakalananların düşüş görüntüleri