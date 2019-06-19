Bilim insanları, elimizdeki genetik materyaller ve bilgilerin, yakın zamanda dinozorları canlandırmaya yetecek hale geldiğini söylüyor.

Sanatçıların en sık kullandıkları ifadelerden birisi, “Sanat, hayatı taklit eder” ifadesidir. Bu durumda ise hayat, sanatı taklit ediyor. Bilim insanları, gelecek 5 ila 10 yıl içinde dinozorların yeniden görülebileceğini söylüyor (Bunun neden kötü bir fikir olabileceğini görmek isteyenler için ise Jurassic Park filmini tavsiye ediyoruz).

Dört Jurassic filminde de danışmanlık sunan Dr. Jack Horner, kalıntılardaki genetik yapılar kullanılarak dinozorların hayata döndürülebileceğini söylemişti. Sonradan keşfedilen DNA bozunması, bu ihtimali ortadan kaldırdı. Bu durum, Yale ve Harvard üniversitelerinden gelen araştırmacıları durdurmadı. Bilim insanları, gözlerini dinozorların yaşayan son akrabalarına dikti: Tavuklara.

Dr. Horner daha önce People dergisine, “Tabii ki kuşlar dinozordur. Tek yapmamız gereken onları düzeltmek, böylece biraz daha dinozora benzeyebilirler.” demişti.

Araştırmacılar, Dr. Horner’ın tavsiyesinden yola çıkarak tavuklardaki evrim sürecini tersine ilerletecek bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Böylece tavukların zaman içerisinde atalarına daha çok benzemesi sağlanmaya çalışılıyor. Harvard araştırmacıları, yakın zamanda benzer bir çalışma içine girmiş ve filler ile mamutların genlerini birleştirmeye çalışmıştı. Böylece bu soyu tükenmiş devasa canlıların hayata döndürülmesi amaçlanıyordu.

Dinozorlar ile kuşlar arasındaki dört fark; kuyrukları, elleri, kolları ve ağızlarında ortaya çıkıyor. Horner ve ekibi, “tavuksaurus” adını verdikleri bu canlıyı ortaya çıkarmak için şimdiden tavuk embriyolarında çalışmalara başladılar, hatta tavuk gagasını dinozor ağzına benzer bir yapıya büründürmeyi başardılar. Kanatlar ve ellerin çok büyük sorun olmadığını belirten araştırmacı, en büyük proje olarak kuyruğu işaret ediyor.