iOS 18.2'yi yükleyen birçok kullanıcı, Image Playground uygulaması kullanırken iPhone'larının aşırı ısınmaya başladığını bildirdi.

iOS 18.2, geçtiğimiz günlerde resmen iPhone kullanıcıları için çıkışını yaptmıştı. Bu güncellemeyi özel kılan şey, birçok gelişmiş Apple Intelligence özelliğinin eklenmesiydi. Genmoji’den yenilenen Mail uygulamasına kadar birçok büyük yenilik telefonlarda yerini aldı.

Ancak yeni güncelleme, bazı problemlere de yol açtı. Öyle ki bazı kullanıcılar, iOS 18.2’ye geçtikten sonra telefonlarının aşırı ısındığını bildirmeye başladılar.

Image Playground nedeniyle ısınıyor

Reddit üzerinden şikâyetlerini dile getiren kullanıcıların aktardığına göre aşırı ısınma sorunu, en çok Image Playground özelliğinde ortaya çıkıyor. Image Playground uygulaması kullanılırken birçok kişi ellerini rahatsız edecek seviyeye kadar ulaşan ısınmayla karşılaşmışlar. Hatta bu özelliğin telefonun şarjını da hızlıca tükettiğini söyleyenler bile var.

Tabii ki bunun herkeste yaşanmadığını da belirtmek gerek. Bazıları, hiçbir ısınma sorunu ile karşılaşmadığını vurgulamış. Yani sorun geniş çaplı değil, sadece belli sayıda iPhone kullanıcısında yaşanıyor.

Image Playground özelliği, basitçe anlatacak olursak bir görsel oluşturma aracı. Metin bazlı tanımlamalardan çizgi film benzeri görseller oluşturabiliyor. Uygulama, sunucu değil, direkt olarak cihaz içi çalışıyor. Bu da işlemci ve GPU’ya çok daha yük binmesi demek. Soğutma sistemi doğru çalışmadığında da bu tarz aşırı ısınmalar yaşanabilir.

Apple’ın durumu düzeltmek için bir güncelleme yayımlayıp yayımlamayacağını zaman gösterecek. Image Playground gibi Apple Intelligence özelliklerinin sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te kullanılabildiğini belirtelim. Bu özellikler şimdilik yalnzıca İngilizce dilinde mevcut. Telefonunuz Türkçe ise erişemiyorsunuz.