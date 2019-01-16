Bilim İnsanları DNA'dan Yaşam Süresini Hesaplamaya Çalışıyo

Edinburgh Üniversitesi Usher Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, insanların DNA'sında ne kadar uzun yaşayacağına dair bulgular elde etmeye çalışıyor.

Science Daily'de yayınlanan bir habere göre, bilim insanları insanların DNA'sında yaptıkları incelemeyle uzun yaşayıp yaşayamayacakları üzerine tahminde bulunmaya çalışıyor. Usher Enstitüsü bünyesindeki araştırmacıların en büyük hedefi, insanların DNA'sına göre bir puanlama sistemi geliştirerek net bir sonuca ulaşmak.

Bilim insanları, kişilerin DNA'larına bakarak çeşitli ipuçları elde etmeyi de başardı. Buna göre puanlamada ilk %10'un 5 yıl daha uzun, son %10'da yer alanların ise 5 yıl daha az yaşadığını belirlemiş durumda. Yapılan bu puanlamada en çok etkili olan bölgeler, kişilerin daha önce kalp rahatsızlığı yaşayıp yaşamadığı ve sigaraya bağlı ölümcül hastalık geçirilip geçirilmediğiyle ilgili oldu.

Bilim insanları, sigara kullanımıyla bağllantılı olmayan kanser türlerini araştırmada dikkate almadı. Yaşlanmaya bağlı biyolojik mekanizmalar ve hastalıkların tespiti için yeni bakış açıları da kazanılmaya çalışılan araştırma ile ilgili sonuçlar, İngiltere Tıp Araştırma Konseyi ve AXA Araştırma Fonu'nun desteği ile eLife dergisinde yayınlandı.