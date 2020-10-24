Bilim İnsanları, Dünyanın İlk 3.200 MP'lik Fotoğrafını Çekti

Gece gökyüzünü fotoğraflamak için dünyanın en büyük dijital kamerasını geliştiren bilim insanları, bu kamerayla dünyanın ilk 3.200 MP'lik fotoğrafını çekti. Söz konusu bu kameranın odak düzlemini 180'den fazla sensör oluşturuyor.

California'da bulunan SLAC National Accelerator Laboratory'de (Ulusal Hızlandırma Laboratuvarı) bulunan bilim insanları, dünyanın ilk 3.200 megapiksellik dijital fotoğrafını çekti.

Araştırmacıların dünyanın ilk 3.200 megapiksellik fotoğrafını çekmesini sağlayan şey ise evreni keşfetmek için inşa edilmiş gelişmiş bir görüntüleme cihazı oldu. Ancak bu cihaz, amaçlandığı gibi yine evreni keşfetmek için kullanılacak.

Dünyanın ilk 3.200 MP'lik fotoğrafı

(Dünyanın ilk 3.200 MP'lik fotoğrafı)

Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'nin direktörü Steven Kahn "Yaklaşık 20 milyar galaksiyi inceleyeceğiz ve kataloglandıracağız" ifadelerini kullandı. İşte dünyanın en büyük dijital kamerası da bu gözlemevinde gece gökyüzünü haritalandırma çalışmalarının merkezinde yer alacak. Kamera, 10 yıl boyunca evrenin en detaylı fotoğraflarını çekecek.

Dijital kameranın öneminden bahseden Kahn, "Aslında gece gökyüzünün büyük bir kısmı teleskoplarla görüntülenmedi" ifadelerini kullandı. Gece gökyüzünü görüntüleyecek olan bu kamera üstünde çalışan ekip, odak düzlemini henüz tamamladı. Söz konusu bu odak düzlemi yarım metreden daha geniş ve bir dizi görüntüleme sensöründen oluşuyor.

Kamera üstünde çalışan ekibin tüm bu sensörleri bir araya getirmesi yaklaşık 6 ay sürdü. Bu işlemin yarım yıl sürmesinin sebebi ise kurulum sürecinde sensörlerin birbirine temas etmesi halinde kolayca kırılmasıydı. Yukarıda görmüş olduğunuz odak düzlemi, toplamda 189 sensörden yapıldı.

Kamera henüz tamamlanmadığı için odak düzlemin testinde gözenek projektörü kullanıldı. Test olarak da Vera C. Rubin Gözlemevi'nin, kamera üstünde çalışan ekibin ve "romanesco broccoli" fotoğrafını çektiler.