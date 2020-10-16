Saniyede 100 Milyar Kare Çeken 3 Boyutlu Kamera Geliştirildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Lihong Wang, saniyede 100 milyar kare çekebilen ve 3 boyutlu görüntü elde edebilen bir kamera geliştirdi. Wang'ın yeni kamerası aynı zamanda ışık dalgalarının polarizasyonunu da görebiliyor.

Kameraların üstün teknolojilerle donatıldığı şu zamanlarda bir teknoloji de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Lihong Wang tarafından geliştirildi. Lihong Wang'ın geliştirdiği yeni kamera teknolojisi, kameraların saniyede 70 trilyon kare yakalamalarına olanak sağladı. Yani geliştirilen teknolojiyle kamera, ışığın yol kat edişini bile çekebilir hale geldi.

Ancak Wang'ın geliştirdiği kameralar yalnızca normal resimler yakalayabiliyordu. Fakat Wang'ın başında olduğu laboratuvar, işleri bir nebze daha ileri götürerek teknolojiyle birlikte 3 boyutlu kareler yakalamayı da başardı. Yeni teknoloji üç boyutlu kareleri saniyede 70 trilyon kez yakalayamaz olsa da oldukça yüksek bir değer elde etmeyi başardı.

İnsan gözü taklit ederek çalışıyor:

Lihong Wang'ın yeni kamerası, saniyede en fazla 100 milyar kare çekim yapabiliyor. Çekilen tüm kareler ortaya üç boyutlu bir görüntünün çıkmasına da olanak sağlıyor. Wang'ın yeni kamerası, yine kendisinin daha önce geliştirdiği kameralarda yer alan 'Compressed Ultrafast Photography (Sıkıştırılmış Ultra Hızlı Fotoğrafçılık – CUP)' teknolojisinden faydalanıyor.

Wang'ın geliştirdiği yeni kameraysa kendisinin açıklamasına göre bu teknolojinin gelişmiş versiyonu olan SP-CUP (Stereo-Polarimetrik CUP) teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Yeni kamera, tıpkı insanlar gibi yakındaki ve uzaktaki nesneleri algılayarak bunları tek bir 3 boyutlu resimde birleştiriyor.

İnsanlar bu işlevi iki gözle yaparken Wang'ın yeni kamerası, aynı görevi tek bir lensle yapmayı başarıyor. Ancak kamerada bulunan lens, iki yarı şeklinde çalışıyor. Böylece aslında tek bir lens iki farklı görüş elde ederek gözlerimizi taklit ediyor. Fakat kameranın sahip olduğu bir özellik, kamerayı insan gözünden üstün kılıyor.

SP-CUP teknolojisi sayesinde kamera, ışık dalgalarının polarizasyonunu görmeyi başarabiliyor. Yani kamera, ışık dalgalarının seyahat ederken titreştiği yönü yakalayabiliyor. Bu özellik ultra hızlı üç boyutlu kare yakalama yeteneğiyle birleştirildiğinde yeni geliştirilen kamera için bilim dünyasında pek çok kullanım alanı sunuyor.