Meme Kanserini Anlamamızı Sağlayacak Veriler Elde Edildi

Bir grup bilim insanı, meme kanserinin oluşum sürecini daha kolay anlamamızı sağlayacak yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Walter and Eliza Hall Institute'de görevli bilim insanları, meme bezlerinin ergenlik döneminde ve sonrasında büyümeye başlamasını tetikleyen yapıyı keşfettiler. Araştırma verilerine göre FoxP1 isimli protein, yıllar boyunca 'uyur' vaziyette vücutta bulunan meme bezlerindeki kök hücrelerin 'uyanmasına' sebep oluyor.

Araştırma ekibinin asıl anlamaya çalıştığı şey ise kök hücrelerin meme bezlerindeki büyüme sürecinin meme kanserine olan etkisini anlamak. Bu sayede gelecekte meme kanserine dair önemli gelişmeler yaşanabileceği düşünülüyor. Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği meme bezlerinde ortaya çıkıyor ve bu bölgede yaşanan her türlü olay aslında kanserin anlaşılmasını ve tedavisini de doğrudan etkiliyor.

Meme bezindeki kök hücreler yaşam boyunca büyük ölçüde uykuda oluyorlar. Ancak özellikle ergenlikte bu meme bezi kök hücrelerinde bir hareketlenme oluyor. FoxP1 isimli protein, meme bezinde bulunan kök hücrelerin uyumasını sağlayan diğer bazı proteinleri baskılayarak kök hücrelerin uyanmasına ve hızla büyümesine sebep oluyor.

Ekip, araştırmalarına meme kanseri, FoxP1 proteini ve meme bezi kök hücreleri arasındaki bağlantıyı daha detaylı anlayabilmek için devam ediyor. Araştırmanın devamında elde edilecek verilerin, kadınların hormonsal yapılarını ve meme kanserini tetikleyen durumları anlamamıza yardımcı olacağı düşünülüyor.