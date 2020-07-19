Bilim Kurulu Üyesinden Virüsler Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla virüsler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özlü, virüslerin adaptasyon yeteneğine dikkat çekti.

Son aylarda ülkemizin ve dünyanın en önemli gündem maddesi koronavirüs oldu. Ülkemizde de pandemiyle mücadelede etkili kararlar verilebilmesi için bir bilim kurulu oluşturdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kurulun bir üyesi de Prof. Dr. Tevfik Özlü oldu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla virüsler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özlü, “Koca dinozorların yok olduğu dünyamızda, virüsler, sahip oldukları bu sürekli değişim özellikleriyle varlıklarını sürdürmeyi ve değişen yaşam koşullarına uyumu başarmışlardır” dedi.

“Virüsün amacı bizi öldürmek değildir”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, “Virüsün amacı bizi öldürmek değildir” diyerek virüs kaynaklı ölümlerin sebeplerini anlattı. Bağışıklık sisteminin devreye girmesinden sonra ölüm olayı gerçekleştiğini belirten profesör, neden bazı insanların virüslerden daha az etkilendiğini de açıkladı.

Özlü ayrıca “Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür. Virüs yaşam döngüsünü sürdürmek, yeni duyarlı hücreler bulup onların alt yapısını kullanarak çoğalmak için gerekli enerji ve ortamı, canlı hücreye girip, organellerini kullanarak bulur.” dedi.

Virüslerin yaşamak için canlıların canlı kalmasına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özlü, virüsün yayılması nedeniyle bağışıklık sistemimizin bir noktada bütün etkilenmiş hücrelerle birlikte bizi de öldürdüğünü ifade etti.

Virüsler bizimle yaşamlarını sürdürebiliyor

Covid 19’a her bünyenin farklı tepki göstermesine de değinen bilim insanı, “Covid 19 virüsüyle enfekte olanların bazılarının hiç semptom vermeden enfeksiyonu geçirirken, diğer bazılarının hafif, orta ya da çok ağır tabloda seyretmesi; bazılarında ölümcül olması da, muhtemelen bağışıklık sisteminin verdiği tepkilerin farklılığıyla ilişkilidir.” dedi.

Mutasyonlar sonucu virüslerin zamanla yıkıcı süreçleri tetiklemeden organizmada yaşamayı öğrendiğini belirten bilim insanı, pek çok virüs türünün de bizimle mevsimsel döngülerle ya da sürekli olarak bir arada yaşadığını belirtti.

Prof. Dr. Özlü bu tweet serisini “Sonuç: virüsler, içinde yaşadıkları canlıyı öldürmeden, simbiyotik bir yaşam sürmeyi öğrenerek hayatta kalabiliyorsa; biz de yerküremize ve diğer canlılara zarar vermeden, doğayla uyumlu bir yaşam biçimi geliştirerek hayatta kalabiliriz. Bunu virüslerden öğrenmeliyiz” sözleriyle noktaladı.