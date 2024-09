Güven, sosyal varlıklar olan insanlar için hem olmazsa olmaz hem de dikkatli olunması gereken bir olgudur. Peki, bazı insanlar neden tanımadıkları kişilere bile daha fazla güvenme eğilimindeyken, diğerleri daha temkinli davranır? Bu durumun zekâ ile ilişkili olabileceğini gösteren araştırmanın sonuçlarını bu içerikte paylaşıyoruz.

Intelligence isimli akademik dergide yayımlanmış olan “Does intelligence foster generalized trust? An empirical test using the UK birth cohort studies” (Zekâ genelleştirilmiş güveni besler mi? İngiltere doğum kohort çalışmalarını kullanan deneysel bir test) isimli bir araştırma önemli sonuçlara ulaştı.

Araştırma, kişilerin zekâ seviyeleriyle, sahip oldukları genel güven düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlıyor.

İlk olarak araştırmanın metodolojisine göz atmakta fayda var.

Araştırma, İngiltere’nin doğum kohortu verilerine dayanıyor ve 1958 ve 1970 yıllarında Birleşik Krallık’ta doğan iki büyük kohortu kapsıyor.

Tanımlayıcı bir özelliği paylaşan bu grupların doğumlarından itibaren düzenli olarak izlendiği ve farklı yaşlarda yapılan değerlendirmelerle ilgili verilerin toplandığı belirtiliyor.

Bu doğrultuda, araştırma örnekleme dahil edilen bireylerim çocukluk döneminde ölçülen zekâ puanları ile yetişkinlik dönemlerinde ifade ettikleri genel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Bulguları incelemeye başlayabiliriz. Zekâ ile güven düzeyi arasında olumlu bir ilişki olduğu görülüyor.

Başka bir deyişle sonuçlar, zekâ düzeyi yüksek olan bireylerin daha yüksek bir genel güven düzeyine sahip olduğunu gösteriyor.

Bu ilişkide, gelir gibi sosyoekonomik faktörlerin etkisi olup olmadığı incelendiğindeyse zekâ ve güven düzeyi arasındaki ilişkinin gelir düzeyinden etkilendiği, ancak etkinin az olması sebebiyle yine de bu ilişkinin varlığının sürdüğü görülüyor.

Eğitim ve sağlık gibi faktörler açısından bakıldığındaysa, bu faktörlerin kişilerin güven düzeylerini artıran önemli etkenler arasında yer aldığı görülüyor.

Özetle, bu araştırma yüksek zekâ seviyesine sahip olan bireylerin dışarıya karşı daha fazla güvenme eğiliminde olduğunu bilimsel bir temelde gösteriyor.

Araştırmacılar bu durumu, zeki bireylerin başkalarının güvenilirliğini daha iyi değerlendirebildiği ve bu sayede genel güven düzeylerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumluyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

