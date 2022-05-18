Elektrikli scooter kiralama girişimi Martı, kaynaklardan gelen bilgilere göre bu yıl içinde New York borsasında halka arz edilmeye hazırlanıyor. Şirket, halka arzını SPAC şirketi Galata Acquisition Corp. üzerinden gerçekleştirecek.

2019 yılında kurulan ve günümüzde Türkiye’nin dev şirketleri arasına katılan Martı, bugün piyasaların gözünü üstüne çeken bir haberle gündeme geldi. Elektrikli scooter kiralama hizmeti veren şirket, Bloomberg’e tarafından paylaşılan bir habere göre yakında New York borsasında halka arz edilmeye hazırlanıyor.

Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp üzerinden New York Borsası’nda halka arz edilecek. Söz konusu işlemle birlikte Martı’nın hissedarları, SPAC ile birleşecek.

Halka arz bu yıl içinde gerçekleşebilir

Martı’nın New York Menkul Kıymetler Borsası’nda ne zaman halka açılacağı bilinmezken kaynaklar, anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Martı’nın New York borsasında halka arz edilmesine aracı olacak SPAC Galata Acquisition Corp., geçtiğimiz yıl 125 milyon dolarlık halka arzla işlem görmeye başlamıştı.

Martı’nın halka arz edilmeye hazırlandığı New York Menkul Kıymetler Borsası, günümüzde havacılık devi Boeing, e-ticaret devi Alibaba, Amerikan yayın devi AMC Entertainment, Walt Disney ve Ford gibi pek çok dev isme yer veriyor.