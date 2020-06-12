Hindistan’da Bir Adam TikTok Videosunda Böcek İlacı İçti

Son senelerde dikkat çekici şekilde büyüyen TikTok uygulaması, oldukça enteresan haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu kez de Hindistan’da 24 yaşındaki bir adam, TikTok videosunda böcek ilacı içerek intihar etti.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyla yoluna devam eden TikTok platformu, eğlenceli içeriklerin yanı sıra zaman zaman oldukça tuhaf ve üzücü şeylere de ev sahipliği yapabiliyor. Hindistan’da yaşanan son olay da bu duruma bir örnek. Gelen haberlerde Hindistan’da yaşayan Dhananjay isimli 24 yaşındaki bir adamın TikTok videosu sırasında böcek ilacı içerek intihar ettiği bildirildi. Genç adamın video sırasında ölüm hissinin nasıl bir şey olduğunu anlamak için intihar ettiği söylendi.

Şok edici olay, geçtiğimiz cumartesi günü Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki Tumkur bölgesinde bulunan Koratagere kasabasında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre koronavirüs salgını sebebiyle işini yapmakta güçlük çeken Dhananjay isimli genç adam, annesiyle yaşadığı küçük tartışmadan sonra bir şişe böcek ilacı aldı. Kısa bir TikTok videosu kaydeden genç adam, videoda ölüm hissini merak ettiğini ve kendini öldürmeye çalışacağını söyledi.

Genç adam hayatını kaybetti:

Böcek ilacı içerek intihar eden genç adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adamın daha önce de bisikletini bir ağaca sürerek intihar etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Polisin aktardığına göre Dhananjay isimli adam, bu kazayı küçük sıyrıklarla atlatarak hayatta kalmayı başardı. Bu kazadan sonra ailesi ve arkadaşları tarafından böyle riskler almaması konusunda uyarılan genç adam onları dinlemedi.

TikTok hesabında 400’den fazla takipçisi bulunan adamın bu tarz eylemleri sürdürdüğü ve yine sosyal medya platformunda ölümü deneyimleme arzusunu dile getirmeyi sürdürdüğü söylendi. Genç adamın köyündeki komşuları, Dhananjay’ın ölümünden 4 ay önce evlendiğini ve koronavirüs salgını yüzünden işleri etkilenenince psikolojik olarak kötü duruma geldiğini aktardı. Olayla ilgilenen polisler de adamın annesini intihar tehditleriyle korkutmak istediğini ve o yüzden bu tarz bir işe kalkıştığını ancak sonucun kötü olduğunu dile getirdi.