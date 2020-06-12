ByteDance'in sahibi olduğu TikTok uygulaması, müzik ve dans içeriğinden uzaklaşarak canlı yayınlara ve öğretici video içeriğine yönelmeyi planlıyor. TikTok yöneticilerinden Bryan Thoensen, kullanıcıların koronavirüs salgını sırasında TikTok uygulamasında daha fazla vakit geçirdiğini belirtti.

TikTok yöneticilerinden Bryan Thoensen, verdiği röportajda TikTok uygulamasını kullanan kişilerin artık müzik ve dans içerikli videolardansa hat sanatı, ahşap işleri, süslemeler veya salgın döneminde oldukça popüler olan ‘kendin yap’ projelerini izlemeye yöneldiklerini belirtti. Ayrıca sağlık uzmanları da koronavirüs salgını boyunca platform üzerinden tıbbi tavsiyelerde bulundu.

TikTok uygulamasının son iki yılda çarpıcı bir büyüme yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Popüler video uygulaması; hızlı bir şekilde video oluşturma, videoya özel efektler ekleme ve film müziklerine ücretsiz erişim sağlama seçenekleri sunuyor. Bu özellikler, birçok kişinin kısa sürede 'TikTok kullanıcısı' olmasını sağladı. Dans ve müzik videoları, platformun duyulmasına ve hızla yayılmasına yardımcı oldu. Şimdilerdeyse TikTok, kullanıcılara ve özellikle salgın sırasında reklam verenlere içerik açısından daha fazla çeşitlilik sunabilmek adına canlı yayınlara ve eğitim videolarına yüzünü çevirmiş durumda.

TikTok, kullanıcılarının yaş aralığını genişletmek istiyor:

TikTok kullanıcılarının yaklaşık %43'ü 16-24 yaş aralığında. İçerik listesinin çeşitlendirilmesinin, platform kitlesinin bu demografinin ötesine geçmesine de yardımcı olabileceği düşünülüyor. 16-24 yaş aralığı, satın alma gücü düşük bir kitle olduğu için hiçbir uygulama adına kârlı bir geri dönüş getirmiyor. TikTok da daha yüksek harcama gücü olan müşterilere ulaşmak istiyor gibi görünüyor.

Firma tarafından aktarılan bilgiye göre canlı yayınlar ve eğitim videoları, salgın sırasında kullanıcıların daha fazla vakit geçirdiği kategoriler arasında yer almış. Canlı yayınlar, TikTok izleyicileri arasında bir yakınlık duygusu yaratıyor. Eğitim videolarıysa spesifik reklamlar için daha uygun bir zemin sağlıyor.

TikTok, bu ay ilk kez IAB’nin Dijital Content NewFronts'ta yer alacak. Platformun genişletilmiş içerik listesi, Instagram ve YouTube gibi rakip platformlar için tehdit oluşturabilir mi? Qustodio'nun araştırmasına göre ABD'de 4 ila 15 yaş arası çocuklar TikTok, YouTube ve Instagram'da günlük ortalama sırasıyla 82 dakika, 86 dakika ve 50 dakika geçiriyor.