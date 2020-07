Bir And Kondoru, Kanat Çırpmadan 172 Kilometre Uçtu

Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan and kondoru üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, bu kuşun tek bir kez bile kanat çırpmadan 172 kilometre boyunca uçabildiğini ortaya çıkardı.

Dünya üzerinde pek çok irili ufaklı kuş türleri bulunuyor. Büyük türlerin uçuşları ile küçük türlerin uçuşları arasında ise pek çok önemli farklılık var. Bilim insanları da bu farklılıkları çözmeyi amaçlıyor.

Bu amaçla incelenen kuşlar arasında en büyük türlerden biri olan and kondoru, Swansea Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yapılan bilimsel çalışmaların odağında yer aldı. Bu incelemelerde bu canlıların uzun süre kanat çırpmadığı ortaya çıktı.

Kanat çırpmadan 172 kilometre

Ekibin yaptığı çalışmalarda, and kondorlarından birinin tam 172 kilometre boyunca tek bir defa bile kanat çırpmadan ilerlediği ortaya çıktı. Bu epik uçuş, kuşların üzerine yerleştirilmiş olan ve yaptıkları her bir hareketi takip eden çipler tarafından kaydedildi. Kuşun takip ettiği rota ve kanat hareketleri bu çipler tarafından takip edildi.

Pazartesi günü Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu kuşlar, yolculuklarının yalnızca %1’inde kanat çırpıyor. Kanat çırpma aktivitesi yere yakınken ve kalkış aşamasında gerçekleşiyor.

And kondorları oldukça yüksek dayanıklılığa sahip olsalar da söz konusu enerji tasarrufu olduğunda oldukça akıllı hayvanlar olarak göze çarpıyor. Bu canlılar, belli bir irtifaya ulaşıp hava akışını yakalayana kadar kanat çırpsa da sonrasında süzülmeye başlıyor.

Dev kuşların uçuşu inceleniyor

Araştırmanın yazarları arasında yer alan, Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü’nden Hannah Williams, “Sonuçlarımız kuşların kanat çırpma davranışlarının hava durumuyla ilgili olmadığı ortaya çıktı. Bu da kuşların nerede ne zaman yere konacaklarına karar vermenin daha önemli olduğunu, kondorlar için gereksiz inişlerin yük oluşturduğunu ve kalkabilecekleri yerlere inmek istediklerini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Araştırmacılar bu kuşlarla geçmişte yaşamış, “ejderha benzeri” soyu tükenmiş türler arasında bağlantı kuruyor. Böylece daha da büyük ancak soyu tükenmiş türler hakkında daha fazla bilgi elde edilebilecek.