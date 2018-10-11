İnsan Yiyen Dev Kuşların Varlığını Kanıtlayan Kemikler

Dev kuşların yaşadığı dönemlerde insanların ya da atalarının yaşadığına dair çok az kanıt var. Polonya’da bulunan tam 115 bin yaşındaki çocuk Neanderthal kemikleri, bu zamana kadar bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. Araştırmalara göre kemikler, kanatlı bir canlının midesinden geçmişe benziyorlar.

Jurassic Park’taki günümüz kuş türlerinin ataları oldukları düşünülen dev kuşları hayranlıkla izlemiştik. Aslında bu kuşlarla insanların aynı anda yaşadıklarına dair çok az somut bir kanıt bulunuyor. Polonya sınırları içerisinde bulunan en yaşlı insan kemikleri olan bir Neanderthal çocuğuna ait 2 parçalık kalıntı, o kanıtlardan birisi oldu.

Kemikler üzerine yapılan araştırmanın yazarlarından Prof. Pawel Valde-Nowak, el uzvuna ait olan kemiklerin bir kuşun sindirim sisteminden geçtiğine dair sonuçlara ulaştıklarını söylüyor. Söz konusu Neanderthal çocuğunun kuş saldırısı sırasında, 5 ila 7 yaşında olduğu düşünülüyor.

Ekip, daha detaylı bir araştırma süreciyle çocuğun hangi insan türüne ait olduğunu kesinleştirmeye çalışıyor. Şimdilik bir Neanderthal olduğu düşüncesi ağır bassa da kanıtlara ihtiyaç var. Ne yazık ki kalıntılar fazlasıyla deforme olduğundan, DNA analizi yapmak imkansız.

Neanderthallerin Asya ve Avrupa kıtalarında günümüzden 400 bin yıl öncesinden başlayıp, 40 bin yıl öncesine kadar yaşadıkları düşünülüyor.

Bilim insanlarının asıl araştırdıkları konu, söz konusu kemiklerin dev kuşun midesinden nasıl dışarıya çıktığı. Günümüzde kartal ya da şahin gibi vahşi kuş türlerinin köpeklere, kurtlara ve hatta aslanlara saldırdıkları biliniyor.