Bir Dalgıcın, Beyaz Köpek Balığıyla Ölümle Dansı

Neptune Adaları, belki de şu ana dek çekilmiş en dehşet verici fotoğraflardan birine sahne oldu. Luke Thom isimli dalgıç, film sahnelerinden fırlamış gibi duran fotoğraflar çekti.

Köpek balıkları, belki de sularda görebileceğiniz en tehlikeli canlılar. Zehirli bir su yılanı kadar tehlikeli olsalar da insanda uyandırdıkları hissiyat çok başka. İngiliz fotoğrafçı Luke Thom, bir köpek balığı ile yaşanabilecek en dehşet verici anları fotoğraflamayı başardı.

Neptune Adaları ve çevresinde dalış yapan Luke Thom, derinlerde bambaşka canlılar gözlemlemek isterken bir anda bir köpek balığı ile karşılaştı. Yaklaşık 5 metre boyundaki bu canlı, diş etlerindeki kanlardan da görebileceğiniz üzere yeni avlanmıştı. Ancak ilginçtir ki Thom, korkmak yerine bu anın tadını çıkarmayı seçti. Korkusunu içine hapseden dalgıç, bu anları fotoğraflamayı başardı.

Yaşanan bu dehşet anları sonrasında köpek balığı uzaklaşmayı ve saldırmamayı seçmiş. Ancak bir süre daha çember çizerek tehdit oluşturmaya devam etmiş. Thom, "Bunlar çok mükemmel hayvanlar ve hem korunmaya hem de mümkün olduğu kadar da az insan tarafından müdahale edilmeye ihtiyaçları var." diye konuştu.