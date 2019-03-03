2011 yılında tüm dünyaya damga vuran PS Vita, aradan geçen 8 yılın sonunda iptal edildi. Sony, Nintendo'nun sektördeki yerini göz önüne alarak daha fazla zarara uğramaktan kaçınmış olmalı.

Teknolojinin ve beraberinde oyun sektörünün de hızla gelişmesinden dolayı PS Vita beklenilen ilgiyi görememişti. Sony, 2015'te PS Vita'ya özel bazı oyunları durdurmuştu ve PS Plus'ta yer alan Vita için özel kampanyalar kesilmişti. Yapılan bu son duyuru da işlerin tamamen bittiğini gösteriyor. Bu dönemden sonra bir PS Vita sahibi olmak istiyorsanız ikinci el satıcılarına göz atmanız gerekecek.

PS Vita, geçmişine göz atıldığında gayet uzun bir süre raflarda kaldı. 2011'de Japonya'da karşımıza çıkan Vita, platforma özel çıkan oyunların istenilen başarıyı yakalayamaması yüzünden oyun yapımcılarının tercihi dışında kaldı. Bu unsurların yanı sıra, Nintendo'nun sektöre sert bir şekilde girmesi PS Vita için son derece kötü oldu.

Nintendo'yla rekabeti sürdürmek istemeyen Sony, kullanıcıların gözünde daha kötü bir konuma gelmemek için PS Vita'yı sonlandırma kararı aldı. PlayStation 4'ün satışları yıllar geçmesine rağmen hala yeterli olduğu için şirketin ekonomik olarak pek bir zarara uğrayacağı düşünülmüyor.

Sony'nin el konsolları sektörüne yeni bir donanımla girip, Nintendo'ya tekrar rakip olup olmayacağı şimdilik kesin değil ancak yüksek ihtimalle şirketi bu platformda bir kez daha göremeyeceğiz.