Bilime Göre Bir İnsan En Fazla Kaç Sosisli Yiyebilir?

Durduk yere aklınıza "Bir oturuşta kaç sosisli yiyebilirim" gibi bir soru takıldıysa meraklanmayın; bilim, sizin için bu sorunun cevabını verdi. Bilim insanları, bir yarışmada elde edilen son 39 yılın sonuçlarını analiz ederek bir insanın en fazla ne kadar sosisli yiyebileceğini açıkladı.

Hayatımızda rastgele düşüncelere daldığımız anlarda veya arkadaşlarımızla saçma bir şey tartıştığımız esnada mutlaka yemek kapasitemizle ilgili iddialarda bulunmuş ya da "En fazla ne kadar yiyebilirim?" diye sorular sormuşuzdur. Özellikle düzenlenen bir yemek yarışmasının haberini gördüysek bu soruyu düşünme olasılığınız çok daha yüksek.

İşte bilim insanları da aynı sorunun cevabını bilimsel olarak verebilmek için bir çalışma gerçekleştirdi. Bilim insanları, bir insanın tek bir oturuşta en fazla ne kadar sosisli yiyebileceğini araştırdı. Biology Letters’ta yayınlanan araştırma, sizi barındırdığı değerlerle oldukça fazla şaşırtacak bir sonuca sahip.

Bir insan fazla kaç sosisli yiyebilir?

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York City şehrinde bulunan Coney Adası, bir restoranın her yıl 4 Temmuz tarihinde düzenlenen sosisli yeme yarışmalarıyla dünya çapında ün yapmış bir yer. Bilim insanları da araştırmalarında sorumuza cevap verebilmek için bu yarışmada son 39 yılda elde edilen sonuçları bir araya getirdiler.

Sizce bu sosisli yeme yarışmasına katılsanız 10 dakika içinde en fazla kaç tane yiyebilirsiniz? Bilim insanlarının matematiksel modellemeler kullanarak yaptıkları hesaplamalara göre bir insan 10 dakika içinde en fazla 84 adet sosisli yiyebilir. Bu sayı size fazla gelmedi mi? O zaman günümüz sosisli yeme rekorunun 75 olduğunu belirtelim.

Dilerseniz yalnızca 10 dakika içinde 84 sosisli yemenin anlamını biraz açıklayalım. Bu kadar kısa bir süre içinde 84 sosisli yemek demek dakika başına 8’den fazla sosisli yemeniz gerektiği anlamına geliyor. Bununla birlikte bu sayıyı elde etmek için bir sosisliyi de 7 saniye gibi bir sürede midenize indirmeniz şart. Ayrıca bu kadar sosisli yiyerek 10 dakikada yaklaşık 24.000 kaloriyi de kazanmış olursunuz.

Elbette böyle bir şeyi kendi başınıza şu anda denemeye kalkışırsanız muhtemelen normal bir insan olduğunuz için yediğiniz sosisli sayısı çift hanelere bile ulaşmayacaktır. Zira bu sayıya ulaşabilecek insanlar ancak sürekli yarışmalara katılan ve midesini bu kadar iyi bir performansa hazırlayabilen insanlar oluyor.