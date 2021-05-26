Bir İnsanın En Fazla Kaç Yıl Yaşayabileceği Hesaplandı

Singapur merkezli biyoteknoloji şirketi Gero'ya ait bir araştırma ekibi, kan örneklerine bakarak maksimum insan yaşını yeniden hesapladı. Farklı yaş gruplarının iyileşmeye olan eğilimlerini baz alan araştırmacılar, insanların 120- 150 yaşına kadar iyileşmeye devam edebileceği kanısına vardı.

Doğduğumuz andan itibaren kademeli olarak yaşlanmaya başlarız. Vücut fonksiyonlarımız biz yaş aldıkça yavaşlar ve biyolojik yaş, beslenme şeklimiz, uyku alışkanlıkları ve genetiğimiz gibi birçok faktör, nasıl ve ne hızda yaşlandığımızı büyük ölçüde etkiler.

İnsanların maksimum ne kadar yaşayabileceğini merak eden uluslararası bir araştırma grubu, yaşlanmanın en büyük belirtisi olan kan hücrelerinin kalitesine bakarak bu soruyu cevapladı. Yapılan araştırmalar sonucunda insanların kan hücrelerinin onarım yetenekleri sayesinde 150 yaşına kadar yaşlanmaya devam edebileceği ortaya çıktı.

Bugüne kadarki en yaşlı adam 122 yaşında ölmüştü

İnsan ömrünün süresi uzun süredir bilim camiasında araştırmalara ve deneylere tabii tutulan bir konu olmuştur. Bugüne kadar bilinen en yaşlı insan 122 yaşına kadar yaşamıştı ancak kendisinin normal insanlardan biraz daha farklı bir hayatı vardı. 1890 Rusya doğumlu bu adam hayatı boyunca hiç tütün ve alkol kullanmadığını belirtmişti.

Bilim insanları bir insanın en fazla 122 yaşına kadar yaşayabileceğine ikna olsa da yaşlı adamın hayatını araştırmalarında bir veri olarak kullanmaktan kaçınıyorlardı. Buna karşın Singapur merkezli biyoteknoloji şirketi Gero'ya ait bir araştırma ekibi, insanların çeşitli hastalık ve rahatsızlıklara karşı gösterdiği direnci baz alarak maksimum yaşam süresini tekrar hesapladı.

İnsanlar 120 - 150 yaşına kadar iyileşmeye devam ediyor

Çalışmalar sonucunda sağlıklı bir insanın strese karşı son derece dirençli, kronik ve ölümcül hastalığa sahip insanların da bir hayli savunmasız olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda farklı yaş grubundaki insaların iyileşmek için ihtiyacı olan süreler de birbirinden farklılık gösteriyordu. Örneğin 40 yaşındaki bir insanın iyileşmek için 2 haftaya ihtiyacı varken 80 yaşındaki adamın 6 haftaya ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Tüm bu verileri ve iyileşme eğilimlerini değerlendiren araştırmacılar, insan yaşamının maksimum 120 - 150 yıl olabileceği kanısına vardı. Melbourne Üniversitesi'nde Yaşlanma ve İmmunoterapiler Grubu Başkanı Kylie Quinn, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Her hasta üzerinden alınan tek bir kan örneği doğru sonuçları vermeyebilir. Bunun için her hastadan en az birkaç tane kan örneği almamız gerekiyor. Bu araştırma yaşlanmayı anlamanın bir aracı olarak kullanılabilir gerçekten de bilime büyük katkı sağlıyor. Ayrıca daha önce yapılan maksimum insan yaşı tahminleriyle de örtüşüyor."