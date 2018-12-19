Milyarderlerin Uzay Yarışı Gitgide Kızışıyor

SpaceX ve Blue Origin firmaları, uzaya roket fırlatma konusunda büyük bir yarış içerisindeler. Tabii konu çağımızın en zengin iki iş adamı Elon Musk ve Jeff Bezos olunca, bu yarış çok daha ilginç bir hal alıyor.

Çağımızın en zengin iki insanı denildiğinde akıllara gelecek kişiler arasında muhtemelen SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alacaktır. Bu iki dahi, sadece zenginler listesinin ilk sıralarında değil, uzay çalışmalarında da büyük bir yarış halindeler. Geçtiğimiz günlerde ise her iki firmanın da gerçekleştirecekleri görevler için roketlerini ateşlemeleri beklenirken, ilginç bir hadise yaşandı.

SpaceX'e ait Falcon 9, Amerikalı silah üreticisi Lockheed Martin tarafından üretilen tam 500 milyon dolar değerindeki GPS uydusunu yörüngeye taşıyacaktı. Bu görev aynı zamanda SpaceX için de tarihi bir başarı olacaktı çünkü ilk defa firmaya ait bir roket, ABD ulusal güvenliği için kullanılacak bir sistemi taşıyor olacaktı. Şimdiye kadar sayısız defa uzay görevleri için ateşlenen ve başarıyla da geri gelmeyi başaran Falcon 9, ateşlendikten kısa bir süre sonra, uçuş bilgisayarı sistemi hatası verdi. Oluşan sistem hatası nedeniyle görev iptal edilmek zorunda kaldı.

Diğer yandan Blue Origin ise aynı saatlerde gerçekleştireceği roket fırlatmasını, oluşan altyapısal problemler nedeni ile iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Blue Origin roketi ise bu görevle birlikte, uçuş esnasında yaşanan titreşimleri, yakıt kullanım değerlerini ve yer çekimi ile ilgili bazı deneyler yapacaktı. Toplanan veriler ile birlikte çok daha iyi ve sorunsuz uzay uçuşlarının gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Her iki firma da, mücadelelerinin bu aşamasında öne geçen taraf olamadı. Yapılan açıklamalara göre bu hafta içerisinde fırlatma işlemleri için gereken hazırlıklar tamamlanacak ve ateşleme gerçekleştirilecek. Bakalım bu defa gökyüzüne doğru çıkan yarışın galibi kim olacak?