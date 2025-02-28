Warner Bros., Bir Minecraft Filmi'nin yeni fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragman, oldukça eğlenceli oluşu ile dikkat çekiyor. Peki film ne zaman yayımlanacak? Oyuncu kadrosu nasıl?

Dünyanın en büyük film yapımcılarından Warner Bros., bir süredir üzerinde çalıştığı Minecraft filmi için yeni bir fragman yayımladı. Böylelikle uzun zaman önce izlediğimiz ilk fragmandan sonra yaşanan sessizlik bozulmuş oldu.

Minecraft filmi, son dönemlerin en çok beklenen yapımlarından bir tanesi. Zira filmin hem konusu hem de oyuncu kadrosu, oldukça dikkat çekici. Ayrıca bu filmin artık ufukta görünmüş olması da sinemaseverleri heyecanlandırıyor.

İşte Bir Minecraft Filmi için yayımlanan fragman:

Bir Minecraft Filmi konusu:

Minecraft filminin konusu, oyunun orijinaline bağlı kalarak oluşturuldu. Yani bu filmde Steve ve arkadaşlarının maceralarını izleyeceğiz.

Bir Minecraft Filmi oyuncu kadrosu:

Yaklaşmakta olan film, başrollerinde Jason Momoa ve Jack Black'i ağırlayacak. Emma Myers, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen gibi isimler de film içerisinde yer alacak.

Bir Minecraft Filmi vizyon tarihi:

Yapılan açıklamaya göre Bir Minecraft Filmi, 4 Nisan'da vizyona girecek.