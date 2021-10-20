Bir Şirket, İsteyenleri COVID-19 Hastası Yapıyor

İngiltere merkezli bir firma, 4 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) karşılığında gönüllü olarak COVID-19 hastası olabilecek kişiler arıyor. Bir ilke imza atacak olan tesisin bunu yapmasının ardındaki amaç, insanların deneysel aşılara ve tedavilere nasıl yanıt vereceğini görmek.

Yaklaşık son 2 yıldır dünyanın dört bir yanında insanlar, COVID-19'a yakalanmamak için büyük uğraşlar veriyor. Ancak İngiltere'deki bir araştırma şirketi, virüsten kaçmayacak, hatta para karşılığı COVID-19 hastası olabilecek gönüllüler arıyor.

Söz konusu şirket, gönüllülere COVID-19 olma karşılığında 4 bin sterlin (50 bin TL) teklif ediyor. Son derece riskli olan bu araştırmadaki amaç, insan vücudunun deneysel COVID-19 aşılarına ve ilaçlarına nasıl tepkiler verdiğini gözlemlemek.

Gönüllüler, 2 hafta boyunca tesiste konaklayacak

Bu araştırma için Londra'da yer alan büyük bir otel, laboratuvara dönüştürüldü. Test kapsamında gönüllü olan kişilere sadece COVID-19 değil, farklı yan etkiler yaratabilecek başka virüs ve bakteriler de enfekte edilecek.

Gönüllüler, önümüzdeki yılın başında başlaması planlanan deneyler için yaklaşık 2 hafta boyunca tesiste yer alan tek kişilik odalarda konaklayacak ve bu süre zarfında enfekte edilen hastalardan alınan veriler, detaylı bir şekilde incelenecek.