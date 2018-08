Bir zamanlar oldukça popüler olan ancak şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş süper kahraman dizilerini sizler için derledik.

90'lı yıllarda popüler olan süper kahraman dizileri, zamanında oldukça ilgi görmekteydi. Ancak günümüzde birçok kişinin bu dizilerin isimlerini dahi hatırlamadığı anlaşılmıştır. Marvel ve DC rekabetinin yarattığı onca kahraman ve filmden sonra süper kahraman dizileri unutulur oldu. İşte seyircisinin vefasızlık ettiği 11 süper kahraman dizisi.

Black Scorpion

İlk bölümü 5 Ocak 2001'de yayınlanan ve finalini 30 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştiren Black Scorpion, sadece 1 sezon yayınlanmıştır. 22 bölümlük serüvenin tamamı Sci-Fi Channel adlı kanaldan yayınlanmıştır. Başrolünde Michelle Lintel'in bulunduğu Black Scorpion, unutulanlar köşesindeki yerini almıştır.

Super Force

Bu listedeki birçok dizinin aksine, Super Force iki sezon boyunca devam etti ve daha az hatırlanan Şimşek Gücü adında ek bir diziye sahipti. Ana karakter, öldürülen erkek kardeşinin intikamını almak için Mars'tan dönen bir astronottur. 5 Ekim 1990'da ilk bölümü yayınlanan dizi, 26 Mayıs 1992 tarihinde finalini yapmıştır.

Night Man

Night Man'in yapımcılığını Kara Şimşek ve Battlestar Galactica gibi dünya çapında adından söz ettirmiş projelerin yapımcısı olan Glen A. Larson yapmıştır. 2 sezon devam eden dizi, 19 Eylül 1997 tarihinde başlayıp, 23 Mayıs 1999'da finalini yapmıştır.

Superboy

Listedeki en uzun soluklu işlerden biri olan Superboy, tam 4 sezon boyunca gösterilmeye devam etmiştir. 8 Ekim 1988'de başlayan yolculuk, 17 Mayıs 1992'de son bulmuştur. Dizinin başrolünde ise Gerard Christopher bulunuyordu.

The Secrets of Isis

Şimdilerde maalesef Isis denildiğinde akıllara bir terör örgütü gelmekte ancak 70'li yılların ortasında olsaydık, aklımıza gelen tek şey bir televizyon dizisi olurdu. 6 Eylül 1975'te ilk bölümü yayınlanan The Secrets Of Isis, 2 sezonluk bir maceranın ardından 3 Eylül 1977 tarihinde final yapmıştır.

Blade: The Series

Blade The Series dizisi, güçlü ilk görüş rakamları ve iyi değerlendirmelere rağmen, Spike adlı kanalda sadece bir sezon boyunca devam edebildi. 28 Haziran 2006'da başlayan dizi, yapımın kar edememesi nedeniyle 13 Eylül 2006'da final yapma kararı almıştır.

Birds of Prey

Geçtiğimiz yıl, DC'nin bazı kadın karakterlerine odaklanan Gotham City Sirens adlı proje üzerinde çalıştığı bilinmekteydi. Filmin yapılmayacağı açıklandı ancak daha önceden yapılmış olan bir TV dizisi mevcut. 9 Ekim 2002'de ilk bölümü yayınlanan Birds of Prey, 13 bölüm sonra 19 Şubat 2003'de final kararı almıştır.

Sheena

Jungle'ın Kraliçesi Sheena, Wonder Woman'ın ilk sayısından dört yıl önce, 1939 yılında yayınlanan çizgi romanıyla, kendi başlığını çeken ilk kadın çizgi roman karakteriydi. 2000 yılında karakter için bir TV dizisi yapma kararı alındı ve 7 Ekim 2000 tarihinde ilk bölümü yayınlandı. 2 sezon ve 35 bölümden oluşan dizinin, 23 Şubat 2002'de final bölümü yayınladı.

Swamp Thing

Listedeki en uzun soluklu dizilerden biri olan Swamp Thing, 90'ların başına damga vurmuş bir DC Comics yapımıdır. 27 Temmuz 1990'da ilk bölümü yayınlanan dizi, 1 Mayıs 1993'te son bölümünü yayınlayarak final yapmıştır. Toplam 3 sezon süren Swamp Thing, USA Network kanalında yayınlanmıştır.

The Cape

Listenin en yakın tarihli yapımı olan The Cape, 9 Ocak 2011 tarihinde yayına girmiştir. Yayın hayatına sadece 1 sezon devam edebilen The Cape, 11 Mart 2011 tarihinde final bölümünü yayınladı. Başarısız bir proje olan The Cape, NBC kanalında 10 bölüm yayınlanmıştır.

The Amazing Spider-Man

Örümcek adam efsanesinin televizyonlara taşındığı ilk yapım olan The Amazing Spider-Man, toplamda 2 sezon sürmüştür. 14 Eylül 1977 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizi, CBS kanalında yayınlanmıştır ve 6 Temmuz 1979'da final yapmıştır.