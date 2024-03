Kripto para piyasaları son haftalarda çok hareketli. Bitcoin (BTC) rekor seviyesine çok yakınlaşmış durumda. En popüler altcoin'lerde de ciddi fiyat artışları yaşanıyor. İşte piyasalardaki son durum...

Son yılların en tartışmalı yatırım araçlarından olan kripto paralar, son dönemlerde yine herkesin dilinde. Bunun başlıca nedeni, piyasanın genel olarak yükseliş trendinde olması. Kripto para birimlerinin bir numarası olan Bitcoin'in (BTC), rekor seviyelerinin kıyılarında dolaşıyor olması, hâlihazırda yatırım yapan tüketicileri de heyecanlandırmaya başlamış durumda.

Şimdi sizlerle, kripto para piyasalarındaki son duruma genel bir bakış atacağız. Yatırımcı olmayı düşünen bireyler için de çok önemli uyarılarımız olacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan konuya geçelim.

BTC, her an yeni bir rekor kırabilir!

*Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafik, BTC'nin Binance'e eklendiği ilk günden beri olan fiyat grafiğini gözler önüne seriyor. Bugüne dek en fazla 69.044,77 dolar seviyesini görebilen BTC, şimdilerde 66 bin 450 dolar seviyelerinde. Ancak BTC, 67 bin dolar seviyelerini de defalarca test etti.

İşte tüm bunlar, Bitcoin için yeni bir rekor seviyenin her an görülebileceği anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse BTC ATH'si (all time high - tüm zamanların en yüksek seviyesi), 2021'den sonra tazelenmiş olacak.

En büyük 10 kripto para birimindeki güncel durum:

*Kaynak: Coinmarketcap

Coinmarketcap verilerine baktığımızda piyasada en büyük hacme sahip 10 kripto varlığın tamamında yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Stabil coin'leri saymayacak olursak; Ethereum (ETH) fiyatı son 24 saatte yüzde 4,40 artış göstermiş durumda. Binance Coin (BNB) fiyatı yüzde 1, Solana (SOL) ise yüzde 2,42'lik düşüş gösterdi. Ripple (XRP) 0,64 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ederken Cardano (ADA) ise yüzde 3,61'lik düşüşle 0,76 dolar seviyelerinde. Ancak hem XRP hem de ADA, son bir haftada çok ciddi yükselişlere ev sahipliği yaptı.

"Meme coin" furyası tam gaz devam ediyor!

Kripto para piyasaları, çok uzun zamandır "meme coin" etkisinde. Temelinde çok da bir amacı olmayan ancak yatırımcıların severek takip ettiği bu altcoin'lerden en popüler olanları olarak bilinen Dogecoin (DOGE) ile Shiba Inu (SHIB) son bir haftada sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 280 artış gösterdi. SHIB, son 24 saatte bile yüzde 47 artış göstermiş durumda.

Kripto para piyasalarının riskli olduğunu unutmayın!

Kripto para piyasaları, tarihin gördüğü en oynak yatırım araçları olarak kabul edilebilir. Şu an yükseliş trendinde olan BTC fiyatı, sadece 1 saat içerisinde çok büyük düşüşlere ev sahipliği yapabilir. Bu yüzden, kripto para yatırımcısı olmadan önce tüm riskleri iyice anlamanız çok önemli. Ayrıca her ne olursa olsun, kulaktan dolma bilgilerle kripto para yatırımı yapmayın. Çünkü bu piyasa, çok büyük vurgunlara ev sahipliği yaptı.

Borçla harçla kripto para yatırımı yapmayın!

Kripto para piyasalarına yatırım yapmayı planlıyorsanız gözden çıkarabileceğiniz bir bütçe belirleyin. Sakın ama sakın borç harç parayla bu piyasaya girmeyin. Çünkü kripto para piyasaları, çok sert yükselişler yaptığı gibi çok sert düşüşler de yaşayabiliyor. Geçmişte, tüm mal varlığını kaybettiği için hayatına son veren pek çok kripto para yatırımcısı oldu. Kendinizi bu tür risklerden korumaya bakın.

Son olarak; bu piyasada yeniyseniz veya yeterince bilgi sahibi değilseniz kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanız gerektiğini vurgulayalım. Çünkü kaldıraçlı işlemler, spot alım satım işlemlerine kıyasla çok daha büyük risklere ev sahipliği yapıyor. Evet, bu tür işlemlerde kısa süreli kâr marjı daha yüksek olabilir ancak tüm bakiyeniz, saniyeler içerisinde sıfırlanabilir. Lütfen tüm bunları göz önünde bulundurarak yatırım yapmaya çalışın.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.