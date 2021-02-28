Son dönemde artık herkesin konuştuğu bir konu kripto paralar ve kripto paralara yatırım yapmak. Bu tartışmaların merkezinde de Bitcoin var. Zaten çoğu kişi için kripto para demek de Bitcoin demek, aralarında adeta selpak - mendil ilişkisi var. (Türkçe'de buna anlam genişlemesi deniyor. Bitcoin'den zarar ettik bari sınavlarda Türkçe netlerini kurtaralım.)
Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız videoda tam 1.000.000 TL'lik Bitcoin almıştık. Yatırımımız şimdilik çok da istediğimiz sonucu vermedi. Videomuza sosyal medyadan gelen tepkiler ise yüzümüzü güldürmeyi başardı.
Duymak istemiyoruz, lütfen
Olabilir mi öyle bir şey, lütfen olsun çünkü
Artıya geçelim de önce
Biz zaten işe minibüsle gidip gelen insanlarız. Özel VIP minibüslerimiz ama minibüs sonuçta
Evde var Bitcoin
Halbuki yakışmıştı gömlek, niye öyle dedin ki?
İşte beklediğimiz dayanışma ruhu bu!
Bunlar ufak meblağlar tabii
Senden son bir tweet istiyorum kardeş
En azından yemek kartı duruyor
Yok epeydir buradayım. Haa beni demiyor...
Ofisteki Batman figürünü gören okur
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde patron senin 1 milyonu yedik
İyi bir okulda işletme okumak daha iyi fikir sanki
İkinci ele paramız yetmedi sıfırını aldık
Clio alalım ikinci eli de hızlı
Esas tansiyonumuzdaki düşüşü görün siz
Boğma RTX Bitcoin'i