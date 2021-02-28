Bitcoin'e 1.000.000 TL Yatırdığımız Videoya Okurlarımızdan Gelen Komik Tepkiler

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Geçtiğimiz günlerde Bitcoin madenciliği ile Bitcoin yatırımcılığı arasındaki farkı gösterebilmek için 1 Milyon TL'yi BTC'ye yatırmıştık. O videoya okurlarımızdan pek çok eğlenceli yanıt geldi.

Son dönemde artık herkesin konuştuğu bir konu kripto paralar ve kripto paralara yatırım yapmak. Bu tartışmaların merkezinde de Bitcoin var. Zaten çoğu kişi için kripto para demek de Bitcoin demek, aralarında adeta selpak - mendil ilişkisi var. (Türkçe'de buna anlam genişlemesi deniyor. Bitcoin'den zarar ettik bari sınavlarda Türkçe netlerini kurtaralım.)

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız videoda tam 1.000.000 TL'lik Bitcoin almıştık. Yatırımımız şimdilik çok da istediğimiz sonucu vermedi. Videomuza sosyal medyadan gelen tepkiler ise yüzümüzü güldürmeyi başardı.

Duymak istemiyoruz, lütfen

Olabilir mi öyle bir şey, lütfen olsun çünkü

Artıya geçelim de önce

Biz zaten işe minibüsle gidip gelen insanlarız. Özel VIP minibüslerimiz ama minibüs sonuçta

Evde var Bitcoin

evde yapmak

Halbuki yakışmıştı gömlek, niye öyle dedin ki?

gömlek

İşte beklediğimiz dayanışma ruhu bu!

dayanışma

Bunlar ufak meblağlar tabii

ufak meblağ

Senden son bir tweet istiyorum kardeş

elon musk

En azından yemek kartı duruyor

maaş

Yok epeydir buradayım. Haa beni demiyor... 

editör

Ofisteki Batman figürünü gören okur

zenginlik

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde patron senin 1 milyonu yedik

yok

İyi bir okulda işletme okumak daha iyi fikir sanki

döner

İkinci ele paramız yetmedi sıfırını aldık

araba

Clio alalım ikinci eli de hızlı

passat

Esas tansiyonumuzdaki düşüşü görün siz

düşüş

Boğma RTX Bitcoin'i

kendine kadar
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