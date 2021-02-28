Geçtiğimiz günlerde Bitcoin madenciliği ile Bitcoin yatırımcılığı arasındaki farkı gösterebilmek için 1 Milyon TL'yi BTC'ye yatırmıştık. O videoya okurlarımızdan pek çok eğlenceli yanıt geldi.

Son dönemde artık herkesin konuştuğu bir konu kripto paralar ve kripto paralara yatırım yapmak. Bu tartışmaların merkezinde de Bitcoin var. Zaten çoğu kişi için kripto para demek de Bitcoin demek, aralarında adeta selpak - mendil ilişkisi var. (Türkçe'de buna anlam genişlemesi deniyor. Bitcoin'den zarar ettik bari sınavlarda Türkçe netlerini kurtaralım.)

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız videoda tam 1.000.000 TL'lik Bitcoin almıştık. Yatırımımız şimdilik çok da istediğimiz sonucu vermedi. Videomuza sosyal medyadan gelen tepkiler ise yüzümüzü güldürmeyi başardı.

Duymak istemiyoruz, lütfen

Olabilir mi öyle bir şey, lütfen olsun çünkü

Artıya geçelim de önce

Biz zaten işe minibüsle gidip gelen insanlarız. Özel VIP minibüslerimiz ama minibüs sonuçta

Evde var Bitcoin

Halbuki yakışmıştı gömlek, niye öyle dedin ki?

İşte beklediğimiz dayanışma ruhu bu!

Bunlar ufak meblağlar tabii

Senden son bir tweet istiyorum kardeş

En azından yemek kartı duruyor

Yok epeydir buradayım. Haa beni demiyor...

Ofisteki Batman figürünü gören okur

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde patron senin 1 milyonu yedik

İyi bir okulda işletme okumak daha iyi fikir sanki

İkinci ele paramız yetmedi sıfırını aldık

Clio alalım ikinci eli de hızlı

Esas tansiyonumuzdaki düşüşü görün siz

Boğma RTX Bitcoin'i