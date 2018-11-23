Bitcoin'in ani değer kaybedişi, Bitcoin madencilerine âdeta darbe vurdu.

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, âdeta çöküşe geçti. Geçtiğimiz haftanın başında 1 Bitcoin, 6.200 dolar civarında bir değerlemeye sahipti. Sadece bir hafta içerisinde değerinin 3'te 1'ini kaybeden Bitcoin'in an itibarı ile ABD Doları karşılığı 4.400$ seviyelerinde. Birçok Bitcoin madenciliği faaliyeti bu düşüşten sonra, kâr oranlarının oldukça düşeceğini ön görerek pasif duruma geçti.

Bitcoin madenciliği gerçekleştirilen cihazlar oldukça yüksek değerlerde enerji tüketir. Bu doğrultuda Bitcoin madenciliği yapan kişinin elektrik faturası da bir hâyli yüksek gelir. Bitcoin'in değer kaybetmesi, Bitcoin madenciliği yapan kişilerin daha az kâr etmelerine ve hatta elektrik masraflarını bile ceplerinden ödeyecek hale gelmelerine yol açtı.

ABD merkezli Bitcoin madenciliği şirketi Giga Watt'ın bu hafta itibarı ile 7 milyon dolar borcunu ödeyememesi sebebiyle iflas ettiği haberleri duyulunca, işin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığı anlaşıldı. Bunun yanında, dünyada en ucuz elektriği sunan ülkelerden birisi Çin. Çin'de bulunan madencilik sektörü bu durumdan oldukça memnun zirâ başka ülkelerde elektrik masrafları nedeniyle kâr oranları oldukça az.

Buna rağmen Hong Kong merkezli madencilik platformu Suanlitou, 10 günlük elektrik borcunu karşılayamadığını açıkladı. Çinli kripto para madencilerinden oluşan bir başka grubun da kâr oranındaki düşüş sebebiyle, 20.000'den fazla kripto para madenciliği amaçlı cihazlarını kapattığı bildirilenler arasında. Bazı analistler Bitcoin'in yılın sonuna doğru tekrar parlak seviyelerine geri döneceğini düşünürken; analistlerin çoğu, Bitcoin'in düşüşü öngörmekle beraber ne kadar düşeceğini kestirememekte.