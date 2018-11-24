Bitcoin’in Piyasa Hacmi 100 Milyar Doların Altına Düştü

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Kripto para piyasasının lideri Bitcoin büyük gerileme yaşadı.

Kripto para deyince akla ilk gelen para birimi Bitcoin’in Ekim 2017’den bu yana 15 Kasım tarihinde 100 milyar doların altına düşmesinin ardından piyasa hacmi 140 milyar doların altın düştü.
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2.071 adedinin piyasada işlem gördüğü 15.690 adet kripto para biriminin belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte binde 1,1’lik bir artışla 4.324 dolara yükselirken toplamda 75 milyar 212 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54’ünü oluşturdu.

Son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto birimi arasından en yüksek artışı yüzde 1,34 ile Bitcoin Cash gösterirken en büyük düşüş yüzde 2,43 ile Stellar’dan geldi.
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Piyasada dokuz gündür hüküm süren düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 139 milyar 381 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 12 milyar 736 milyon dolara denk geldi.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/piyasa-hacmi-140-milyar-dolarin-altina-geriledi-2757177/
Etiketler: bitcoin, düşüş
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