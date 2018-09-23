Bitcoin, geçtiğimiz aylarda gördüğü 20 bin dolar seviyelerinden sonra, şimdi çok daha düşük bir değere sahip. Peki buna rağmen Bitcoin'in piyasa baskınlığının artmasının sebebi ne?

Kripto para dünyası, uzun bir süredir 'ayı piyasası' olarak bilinen düşüş eğiliminde. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Bitcoin, hala binlerce kripto paranın lideri konumunda. Eylül ayı boyunca zaman zaman toplam değeri 200 milyar doların altına düşen kripto para piyasası, şu an 225 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.

Kripto para piyasasının değerinin %51'i ise şu an Bitcoin'in elinde. Geçtiğimiz yıl %30 seviyelerinde seyreden bu oran, Bitcoin'in şu an diğer kripto paralara göre insanlara daha çok güven verdiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük seviyelerini gören Bitcoin Dominance (Bitcoin'in diğerlerine baskınlığı) değerinin bu kadar düşük olmasının sebebi ise 'boğa piyasası' adı verilen yükseliş döneminin yaşanmasıydı. Altcoinlerin en yüksek seviyelerine ulaştığı bu dönemde Bitcoin'e olan ilgi minimum düzeydeydi. Şimdi ise altcoin piyasası insanlara yeterince güven veremediği için Bitcoin daha baskın konumda.

En yüksek değerine göre yüzde 75 düşüş yaşayan Bitcoin, aynı şekilde %80 ile %95 arasında düşüş yaşayan altcoinlerle kıyaslandığında 'güvenli liman' olarak görülebilir. Yani insanlar, zaten oldukça riskli olan kripto para piyasasında nispeten daha az hareketlilik yaşayan Bitcoin'i tercih ediyor.

Tüm bunlara ek olarak Bitcoin, şu an için en 'evrensel' kripto para birimi konumunda. Bugün herhangi bir altcoin veya token satın almak istediğinizde bile fiyatların Bitcoin'e endeksli olduğunu görebilirsiniz. Sonuç olarak, kripto para dünyasında güven faktörünün altcoinler için oldukça azaldığını söyleyebiliriz. Bitcoin'de de benzer bir güven kaybı bulunsa da çok fazla risk almadan kripto para yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi Bitcoin oluyor.