Bitcoin'in dakikalar içerisinde 3.000 dolar civarında değerlenip piyasayı yeşillendirmesinin nedeni belli oldu. Bu sert yükselişe neden olan şey, dünyaca ünlü iş insanı George Soros'tu. Soros'un şirketinin Bitcoin aldığının duyulması, piyasalara olumlu yönde etki etti.

Kripto para yatırımcıları, özellikle de son birkaç gündür belki de hiç olmadıkları kadar mutlular. Zira başta Bitcoin olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri, bir anda ciddi bir ivmeyle yükselmeye başladılar. Fitili ateşleyen Bitcoin'in dakikalar içerisinde neredeyse 3.000 dolar değerlenerek 55 bin doların üzerine çıkması, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkiledi. Peki neden böyle bir şey oldu?

Bitcoin, 6 Ekim'de (dün) 50 bin ila 52 bin dolar aralığında akümüle olmuş durumdaydı. Saat 16:10 sularında ise ani bir yükseliş yapan kripto para birimi, 55 bin 170 dolara dayandı. Bu sert yükselişin ardından akümüle olmaya devam eden Bitcoin, bugün saat 11:10 itibarıyla 54 bin 589 dolardan işlem görüyor. İşte bu yükselişe neden olan şey, bir yatırım bilgisinin açığa çıkması oldu.

Bitcoin'deki sert yükseliş, fiyat grafiklerine böyle yansıdı

Bitcoin'i dakikalar içerisinde 55 bin doların üzerine atan şey, dünyaca ünlü iş insanı George Soros'tu. Ortaya çıkan bilgilere göre dünyanın pek çok yerinde yatırımı bulunan iş insanının şirketi, Bitcoin almıştı. İşte bu haber, kripto para piyasalarının canlanmasını sağladı. Bir süredir oldukça zorda olan yatırımcılar, son dönemlerdeki yükseliş hareketleriyle rahat bir nefes almış durumdalar.

Piyasalarda son durum nasıl?

Coinmarketcap üzerinden fiyatlara baktığımızda, kripto para piyasalarında her şeyin yolunda olduğunu görüyoruz. Çünkü dünyanın en popüler kripto para birimlerinin neredeyse tamamı ciddi bir yükseliş eğilimde. Bu bağlamda; Ethereum 3.598 dolar, Binance Coin ise 449 dolardan satın alınabiliyor. En popüler 10 kripto birimi arasında değer kaybeden tek altcoin ise Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin. Bu kripto para birimi, an itibarıyla 25 cent civarında işlem görüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.