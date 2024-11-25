Black Myth: Wukong İçin Sürpriz Bir Ek Paket Gelebilir

Black Myth: Wukong'un geliştiricileri, 2024 yılı için sürprizleri olacağını açıkladı.

Bu yılın en başarılı yapımlarından biri olan ve yılı pek çok ödülle kapatması beklenen Black Myth: Wukong'un geliştiricisi Game Science, 2024 yılı bitmeden yeni sürprizlerle geleceklerini açıkladı. Bu sürprizin ne olabileceği konusunda ise oyuncular ikiye ayrılmış durumda.

Birinci gruba göre Çinli geliştirici, oyunu beklendiği üzere Xbox'a da çıkaracak. Öte yandan yapılan açıklamaya baktığımızda Game Science, popüler yapım için bir ek paket duyurma hazırlığında olabilir. Zira açıklamada oyunu bitirmiş olan oyunculara da seslenildi.

Game Science'dan sürpriz gelebilir

Golden Joystick ödül töreninde bir video kaydı yayımlanan ve stüdyonun kurucuları arasında yer alan Feng Ji, "Tabii ki oyunumuzu bitirmiş olabilirsiniz. Bu da tamamen normal. Bizi takip etmeye devam edin, bu yıl içinde sizin için yeni bir sürprizimiz olabilir." ifadelerini kullandı. Ji ayrıca oyunu henüz satın almamış kişileri de oyunu almaya yönlendirdi.

Black Myth: Wukong, oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Joystick Awards'ta Yılın Oyunu ödülüne layık görülmüştü. Black Myth: Wukong, daha ilk ayından 20 milyon kopya satarak büyük sansasyon yaratmayı başarmıştı.

Sizce Game Science bu yıl oyuna bir ek paket mi duyuracak yoksa oyunun Xbox sürümünü mü? Belki de Çinli firma çok büyük bir sürprize imza atıp aynı evrende geçen farklı bir oyun duyuracaktır, kim bilir?