Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Black Myth: Wukong, bir ayda elde ettiği satış rakamlarıyla geçilmesi zor bir başarıya imza attı.

Piyasaya sürülmesiyle birlikte eşsiz bir başarı yakalayan Black Myth: Wukong'un ilk ayında 20 milyonun üzerinde satış yaptığı açıklandı.

Bu etkileyici satış rakamı, eski PlayStation CEO’su Ken Kuturagi tarafından Tokyo Game Show’da açıklandı. Game Science tarafından geliştirilen oyun, lansmanı takip eden haftalarda büyük başarı yakalayarak oyun sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Oyunun ulaştığı bu rakamlar, GTA 5'in 24 saat içinde 11 milyon satış yaparak kırdığı rekorla kıyaslandığında oldukça önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. Öte yandan 2023 yılında piyasaya sürülen Hogwarts Legacy’nin 20 milyon kopya satması aylar almıştı.

Oyuncuların büyük çoğunluğu PC'de

Insider Gaming tarafından yapılan analizler, satış rakamlarına dair daha fazla bilgi sunuyor. SteamDB verilerine göre oyun piyasaya sürüldüğünde üç milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu oyuncular 2.4 milyonu Steam'den oyunu edinirken, geri kalanlar ise PS5 kullanıcılarını kapsıyordu.

Veriler, daha önce ortaya çıkan raporlarda olduğu gibi oyunu oynayanların büyük bir kısmının PC platformunda olduğunu ortaya koyuyor. Black Myth: Wukong'un en yoğun dönemlerinde de oyuncularının %80’e yakınının PC platformunda yer aldığı görülüyor.

Çin'in bu başarıda katkısı büyük

Oyunun Çin merkezli Game Science stüdyosu tarafından geliştirilmiş olması Çin’deki başarısını daha da anlamlı hâle getiriyor. Oyunun özellikle "Journey to the West" adlı klasik eserin bir uyarlaması olması, kültüre katkısı açısından da Çin'de büyük bir ilgi topladı.

Ayrıca Çin’de video oyun konsollarının 2015’e kadar neredeyse tamamen yasaklanmış olması, PC ve mobil platformların ülkede daha yaygın kullanılmasına yol açmıştı. Bu nedenle oyunun PC'de ezici üstünlükle daha fazla oynanması oldukça normal görünüyor.

Black Myth: Wukong, Game Science ekibinin ilk oyunuydu ve şirket şimdiden ilk DLC için kollarını sıvamış durumda. Gelecekte aynı ekipten ne gibi oyunlar göreceğimiz merak konusu.

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