Black Myht: Wukong'un popülaritesi Çin'e yaradı. Oyunda yer alan birçok bölgeye turistler akın etmeye başladı.

Çin merkezli oyun şirketi Game Sciences imzalı Black Myth: Wukong, 20 Ağustos günü resmen piyasaya sürülmüştü. PC ve PS5 için çıkan aksiyon RPG’si, kısa sürede dünya çapında popüler olmuş ve yılın en başarılı oyulnarından biri olmayı garantilemişti. Hatta 2,4 milyon eş zamanlı oyuncu ile Steam’de PUBG’nin ardından en çok oyuncu sayısına sahip 2. oyunu olmayı bile başarmıştı.

Şimdi ise oyunun Çin’e çok yaradığını gösteren bilgiler geldi. Buna göre Wukong’un popülaritesi, Çin’de unutulmuş yerlerin yeniden ilgi görmesini sağladı.

Turistler, Wukong sayesinde Çin’in uzak bir bölgesine akın ediyor

Çin mitolojisinden esinlenen ve Destined One isimli maymun bir savaşçının maceralarını konu alan yapım, ülkedeki farklı bölgelerin gerçekçi tasvirlerini içeriyordu. Oyundaki 36 civarındaki yerin 27’si de Shanxi isimli bölgedeydi.

İşte uzakta bulunan bu bölge, oyunun dünyayı kasıp kavurmasının ardından turistlerin ilgi odağı oldu. Ağustostan beri birçok insan bölgeye geldi. Hatta bölgede kalmak için yer ayırtanların sayısında son haftalarda önceki yıla kıyasla %75 oranında artış olduğu bile görüldü. Tabii ki bu durum, bölgedeki küçük işletmeleri iyi etkileyerek işlerinin iyiye gitmesini sağladı. Ancak bölgenin bu kadar büyük bir turist akınına dayanıp dayanamayacağı da merak konusu.

Shanxi’de birçok antik tapınak bulunuyor. Oyunda bu yapıların ve bölgenin yer alması da insanların ilgisini çekiyor. Memleketi orası olan kişiler bile “Bu tarz yerlere sahip olduğumuzu bilmiyorduk.” gibi şeyler söylüyorlar.

Aslında bu olay, internetin turizme ne kadar büyük bir etkisi olduğunun göstergesi. Sosyal medyada popüler olan herhangi bir şey, hiç kimsenin adını bile duymadığı bir kasabanın ilgi odağı gelmesini sağlayabiliyor. Wukong sayesinde Shanxi’nin gördüğü turist akını da bunun en güzel örneklerinden.