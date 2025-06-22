Çıktığında dünyayı kasıp kavuran Black Myth: Wukong, ilk kez Steam'de indirime girdi. Eğer oyunu merak edenlerdenseniz bu indirimi kaçırmamanızı öneririz.

Çin merkezli oyun stüdyosu Game Science tarafından geliştirilen ve Ağustos 2024’te yayımlanan Black Myth: Wukong, son zamanların en başarılı oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Çıkar çıkmaz dünya çapında popüler olan yapım hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı.

Wukong’un şimdiye kadar hiç Steam’de indirime girdiğini görmemiştik. Çıktığı günden beri 59,99 dolardan satılıyordu. Ancak beklenen gün geldi. Sevilen yapım, Steam’de ilk kez indirime girdi.

Black Myth: Wukong’un indirimli fiyatı

Sürüm Normal fiyatı İndirimli fiyatı Black Myth: Wukong 59,99 dolar 47,99 dolar (%20) Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition 69,99 dolar 55,99 dolar (%20)

Yukarıda gördüğünüz indirim kampanyası çok kısa süreli. Wukong’u %20 indirim ile satın almak için 26 Haziran tarihine kadar süreniz var. oyunu satın almak istiyorsanız Steam sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Black Myth: Wukong nasıl bir oyun?

Black Myth: Wukong, aksiyon RPG’si türündeki bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Çin mitolojisinden esinlenen yapımda, “Destined One” isimli maymun bir savaşçının maceraları anlatılıyor.

Black Myth: Wukong fragmanı:

Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB Depolama: 130 GB

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