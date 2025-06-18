Geçen yılki yılın oyunu adaylarından Black Myth: Wukong, Xbox'ta %20 indirimle ön siparişe açıldı. İşte Xbox tarafında merakla beklenen oyunun fiyatı!

Geçtiğimiz yılın en iddialı yapımlarından olan ve "Yılın Oyunu" ödülüne de aday olan Black Myth: Wukong, başlangıçta sadece PC ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmüştü. Oyun nihayet Xbox konsollara da geliyor ve bugün ön siparişe açılmış durumda.

Black Myth: Wukong, Xbox konsolları için 20 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Oyunun ilk çıktığında neden Xbox'a gelmediğine dair pek çok spekülasyon vardı ve teknik sorunlardan kaynaklanmadığı daha önce teyit edilmişti. Bu tarihin açıklanmasıyla birlikte de oyunun PlayStation tarafında 1 yıllık anlaşması olduğu netleşmiş oldu.

Black Myth: Wukong, 1.999,20 TL'ye ön siparişte

Ayrıca oyunun Xbox konsollarına çıkışını kutlamak amacıyla ön sipariş fiyatında tam %20'lik bir indirim sunuluyor. Normal fiyat 2.499 TL iken bu %20'lik indirimle birlikte 1.999,20 TL'ye ön sipariş vermek mümkün. Digital Deluxe Edition fiyatı ise 2.799 TL yerine 2.239,20 TL.

İndirimin sadece Xbox için geçerli olmadığını belirtelim. Oyunu eğer PC ve PlayStation 5'te almayı düşünüyorsanız aşağıdaki tarihler aralığında oyunu %20'lik indirimle satın almanız mümkün.

Xbox Store (ön sipariş indirimi) : 18 Haziran - 11 Temmuz

: 18 Haziran - 11 Temmuz PC (Epic Games Store ve Steam) : 20 Haziran - 11 Temmuz

: 20 Haziran - 11 Temmuz Playstation Store: 18 Haziran - 3 Temmuz