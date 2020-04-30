Black Shark 3 ve 3 Pro'nun Avrupa Lansman Tarihi Açıklandı

Oyun telefonu üreticisi Black Shark'ın Black Shark 3 serisinin Avrupa lansman tarihi açıklandı. 8 Mayıs'ta Avrupa'da resmen tanıtılacak olan telefon geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı.

Black Shark, yaklaşık 1 ay önce Black Shark 3 ve 3 Pro oyun telefonları Çin'de tanıtmıştı. Bu cihazlar, güçlü donanımları ve mobil oyunculara yönelik eşsiz özellikleriyle oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı diyebiliriz. Şirket, bu cihazları Çin'de piyasaya sürdüğünde Avrupa lansmanı hakkında herhangi bir fikrimiz bulunmuyordu ancak resmi açıklama sonunda geldi. Black Shark 3 serisi, 8 Mayıs'ta Avrupa için tanıtılacak.

İki cihazın ekranı da 270 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla birlikte 90 Hz ekran yenileme hızı ve 24 ms gecikme sunuyor. Black Shark 3'ün ekranı 6,67 inç FHD OLED olarak açıklanmışken Black Shark 3 Pro'nun ekranıysa 7,1 inç 3120 × 1440 OLED olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda küçük farklılıklar bulunurken telefonlara güç verecek işlemci iki telefonda da Qualcomm Snapdragon 865 olarak belirlenmiş durumda.

Farklı RAM ve depolama seçenekleri mevcut:

RAM ve depolama konusunda telefonların farklı seçenekleri bulunuyor. Black Shark 3'ün en düşük modelinde, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama varken RAM 12 GB'a kadar, depolama da 256 GB'a kadar artış gösterebiliyor. Black Shark 3 Pro'nun en düşük modelindeyse 8 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. RAM 12 GB'a yükseltilebiliyorken depolama daha fazla artış göstermiyor.

İki telefonun bataryasının da oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Black Shark 3, 4.720 mAh bataryasıyla kullanıcıları mutlu ederken Black Shark 3 Pro modelinde batarya da bir üst seviyeye taşınarak 5.000 mAh olarak belirlenmiş. USB Type-C girişi aracılığıyla 65 W hızlı şarj desteği ve ikincil manyetik bağlantı aracılığıylaysa 18 W hızlı şark desteği her iki telefonda da mevcut.

Resmi satış fiyatı henüz belli değil:

Kamera konusunda bir farklılığa gidilmemiş. Her iki telefon da 20 MP ön kamerayla birlikte arka tarafta 64 MP'lik ana kameraya, 13 MP'lik geniş açılı kameraya ve 5 MP'lik derinlik sensörüne sahip. Oyun telefonu olmalarına rağmen kamera açısından da geriye kalır yanları yok gibi duran telefonlara 3,5 mm kulaklık girişi, ikincil manyetik şarj bağlantısı ve USB Type-C girişi de eklenmiş.

Cihazların Avrupa fiyatları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak Black Shark 3'ün 550 dolardan (3.840 lira + vergiler), Black Shark 3 Pro'nunsa 700 dolardan (4.890 + vergiler) başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Black Shark 3 özellikleri:

Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED

90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera (120 derece) + 5 MP derinlik sensörü

64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera (120 derece) + 5 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj, 18 W manyetik şarj

4.720 mAh, 65 W hızlı şarj, 18 W manyetik şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6

5G, Wi-Fi 6 İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI

Android 10 tabanlı JoyUI Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray ve Bright Pink

Black Shark 3 Pro Özellikleri: