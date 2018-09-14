Blackberry KEY2 Klavyesinde 2 Dakikada Nasıl Uzmanlaşılır?

Her zamanki Blackberry kalitesiyle oldukça yetenekli bir klavyeye sahip olan KEY2 ile ilgili oldukça keyifli bir reklam yayınlandı.

Blackberry KeyOne'dan sonra aslında oldukça güzel yeniliklerle gelen ve Blackberry kalitesini yansıtan Key2, abartılı fiyatı ile büyük tepki çekmişti. Tıpkı Apple gibi katı bir fiyat politikası izleyen ve cihazı 649 euro/dolar üzerinden satışa sunan Blackberry, bu sebeple satışlarda beklenen başarıyı elde edemedi.

Bir süre önce cihazın daha ekonomik versiyonu olan Blackberry Key2 LE'yi duyuran Blackberry, resmi YouTube adresi üzerinden güzel bir reklam yayınladı. 2 dakikada Key2 klavyesinde nasıl uzmanlaşabileceğinizi gösteren ve klavyenin hünerlerini gözler önüne seren videoya beraber göz atalım.

Gördüğünüz üzere Blackberry, klavyeyi daha işlevsel ve kolay kullanılabilir hale getirmek için elinden geleni yapmış durumda. Umuyoruz KEY2 LE'nin fiyatı daha uygun olur ve kullanıcılar Blackberry kalitesini daha uygun fiyatlarla yaşayabilir.