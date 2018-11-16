BlackBerry, Siber Güvenlik Şirketi Cylance’i Satın Aldı

BlackBerry California merkezli siber güvenlik şirketi Cylance’i 1,4 milyar dolara (7,4 milyar TL) satın alarak, bu alanda elini güçlendirdi.

On yıl önce akıllı telefon pazarını domine eden Kanadalı şirket, son zamanlarda otonom araçlar ve mobil cihaz yazılımları alanında da adımlar attı. Cylance’ın amacı; güvenlik ihlallerini gerçekleşmeden önce yapay zeka kullanarak bunu öğrenmek. Uygulamalarında bir ihlalden sonra tepki vermek yerine, kötü amaçlı yazılımları önceden tespit edip engellemek temel amaçlarından biri.

3.500’ü aşkın kurumsal müşterisi bulunan Cylance, Business Insider’deki bir rapora göre borsadaki senetlerini satmayı düşünüyordu.

BlackBerry CEO’su John Chen, yaptığı açıklamada ‘’Cylance’ın yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki liderliği, bütün portföyümüzü kapsayacaktır.’’ ifadelerini kullandı. California merkezli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Stuart McClure, BlackBerry’nin Al teknolojisini uyarlamak için Cylance’ın mobil iletişim ve güvenlik alanındaki gücünü kullanabileceklerini söyledi.

BlackBerry, anlaşma bittikten sonra Cylance’ın kendi sektöründe bağımsız çalışabileceğini söyledi. Anlaşmanın Şubat 2019’da bitmesi bekleniyor. Bu gelişmelerden sonra ABD’de listelenen BlackBerry hisseleri, açılış öncesi işlemlerde marjinal bir artış gösterdi.