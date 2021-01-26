Blackview BL8000 Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Zorlu koşullara dayanan sağlamlık odaklı telefonlar üreten Blackview, "BL8000" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. MediaTek'in 6 nm Dimensity 1200 işlemcisinden güç alan telefonun, diğer teknik özellikleriyle de dikkat çekmesi muhtemel.

Piyasaya sürdüğü sağlamlık odaklı akıllı telefonlarla bilinen Blackview, yeni bir amiral gemisi telefon duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefon, "BL8000" olarak isimlendiriliyor. MediaTek'in 6 nm mimarisine sahip "Dimensity 1200" isimli işlemcisinden güç alan telefon, 12 GB RAM kapasitesi ile de performansın doruklarını zorlayacak.

Blackview, yaklaşık bir ay önce dünyanın ilk 5G destekli sağlamlık odaklı telefonunu duyurmuştu. Şirketin yeni akıllı telefonu ise dünyanın ilk 6 nm işlemcili telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Blackview tarafından yapılan açıklamalara göre BL8000, çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacak.

Blackview tarafından yapılan açıklamalara göre BL8000, zorlu koşullara dayanabilen akıllı telefonlara olan bakış açısını değiştirecek teknik özelliklere sahip olacak. Ancak şirket, duyurduğu telefonla ilgili tüm teknik özellikleri açıklamadı. An itibarıyla bildiğimiz şeyler arasında işlemci ve RAM kapasitesine ek olarak, yüksek dokunma hassasiyetine sahip ekran var. Bunlar haricinde telefonun hiçbir detayına sahip değiliz.

Blackview, bu akıllı telefonun zorlu kış koşullarından, alçak basınç koşullarına kadar kullanılabileceğini söylüyor. Ancak bu noktada atlamamak gereken ciddi bir mesele var: 5G teknolojisi, şu an için sadece şehir merkezlerinde kullanılıyor. Haliyle 5G desteğini dağlarda kullanmak çok da mümkün olmayacak. Şirketin yeni amiral gemisi telefonunun tüketiciler tarafında nasıl karşılık bulacağını zaman gösterecek.