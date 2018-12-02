Blizzard 2019'da Birden Fazla Diablo Oyunu için Hazırlanıyor

Önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunu ile karşı karşıya olacağımız Blizzard tarafından da doğrulandı.

Blizzard, bir mobil oyun olan Diablo Immortal'ı duyururken çok heyecanlı ve özgüvenli olmasına rağmen takipçikleri tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı ve bekleyenlerini 1 sene daha bekleme düşüncesine itmişti.

Blizzard Topluluk Yöneticisi Brandy Camel, önümüzdeki yılın erken dönemlerinde birden fazla Diablo oyunu için çalışmaları olduğunu belirtirken, diğer Diablo oyunu için bilgilerin yakın zamanda verileceğini ekledi.

Açıklamalarda "Önümüzdeki sene Diablo serisi için birden fazla projemiz var. Bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz ancak biraz daha beklememiz gerekiyor." şeklinde belirtilirken, Diablo hayranlarına ve bekleyenlerine bir kez umut ışığı olmayı başardı.

Diablo Immortals açıklanırken aldığı tepkilerden olsa gerek ikinci bir Diablo oyunu için hazırlıklarını hızlandırdığı düşünülen Blizzard, umarım bir telaş içinde oyunu hazırlayıp herhangi bir ertelenme ile bekleyenleri üzmez ya da oyunu tamamen hatalarla dolu bir şekilde piyasaya sürüp hayal kırıklığına uğratmaz. Her halükarda, Diablo 4'ün çıkma ihtimali bile insanları heyecanlandırmaya yetiyor.