Blue Origin’in New Glenn roketi, NASA’nın Mars misyonunu 2025’e erteledi. İlk uçuş, şirketin kendi teknolojilerini taşıyacak.

Blue Origin’in yeni ve büyük roketi New Glenn’in ilk çıkışı, NASA’nın planlarını değiştirdi. New Glenn’in 13 Ekim’de başlayacak fırlatma penceresinde NASA’ya ait iki uzay aracını Mars’a göndermesi bekleniyordu. Ancak, NASA bu misyonu mali ve teknik sorunlar nedeniyle 2025 baharına erteledi. Bu sebeple New Glenn’in ilk uçuşu Kasım ayında şirketin kendi teknolojilerini taşıyacak.

Blue Origin, New Glenn’i Ekim ayında fırlatmaya hazırlıyordu. Ancak, roketin testlerinde yaşanan büyük başarısızlıklar, bu hedefin zorluğunu ortaya koydu. Bloomberg’in haberine göre, New Glenn’in Ekim’de fırlatılması, uzay araçlarının Eylül 2025’te Mars’ın yörüngesine ulaşmasını sağlayacaktı. Yeni fırlatma tarihi, Mars’a ulaşma süresinin ne kadar uzayacağını belirsiz hale getirdi.

New Glenn’in ilk misyonu NSSL sertifikasyon uçuşu olacak

NASA, iki uzay aracının yakıtının boşaltılmasıyla ilgili riskler nedeniyle fırlatmayı ertelemek zorunda kaldı. Hiperbolik yakıtlar kullanıldığı için, bu süreçte çeşitli riskler ortaya çıkabiliyor. New Glenn’in Kasım ayında yapılacak ilk misyonu, Space Force’un Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma (NSSL) programı kapsamında sertifikasyon uçuşu olarak gerçekleştirilecek. Blue Origin, iki başarılı New Glenn misyonundan sonra ulusal güvenlik yüklerini fırlatmaya başlayabilecek.

New Glenn’in ilk uçuşundaki gecikme, uzay görevleri için yeniden bir zaman çizelgesi oluşturulmasını gerektiriyor. Hazırlık sürecindeki gelişmeler ise yakından takip ediliyor.