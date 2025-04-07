X'teki parodi hesaplara geçtiğimiz aylarda gelen kurallar görünüşe göre yeterli olmuş değil ve şirket daha katı kurallar getiriyor.

X sahte hesaplarla mücadelede daha katı adımlar atmaya başlıyor. 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre herhangi bir kişi veya kullanıcıyı taklit eden hesapların, kendilerini açıkça "parodi", "sahte" veya benzeri ifadelerle tanımlaması zorunlu hâle geliyor.

Bu kurallar yalnızca isimlerle sınırlı değil. Parodi hesap sahipleri, taklit ettikleri kişilere ait görselleri kullanamayacak. Bunun yerine farklı görsellerle profillerini oluşturmak zorunda kalacaklar.

Parodi ve sahte hesapların daha bariz olması amaçlanıyor

Şirketin açıklamasına göre bu değişiklikler, kullanıcıların parodi veya sahte hesapları gerçek hesaplardan daha kolay ayırt etmesini sağlamak ve karışıklığı en aza indirmek amacıyla yapılıyor.

Kullanıcılardan bu doğrultuda 10 Nisan’a kadar bu yeni kurallara uygun şekilde profillerini güncellemeleri istenmiş durumda.

Ocak ayında parodi hesaplara yönelik etiket uygulaması başlatan X, bu hesapların eğlence amacı taşısalar bile kendilerini açıkça tanımlamalarını zorunlu kılan ilk adımı atmıştı fakat görünüşe göre bu yeterli olmuş değil.