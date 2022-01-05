Chrysler, Tasarımıyla Cezbeden Elektrikli SUV'unu Tanıttı

ABD’li otomobil devi Chrysler, tasarımıyla pek çok kişinin ilgisini çeken yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı. Konsept, ismini bundan tam 88 yıl önce üretilen otomobil modelinden alıyor.

Otomotiv dünyasının efsane otomobil üreticilerinden birisi olan Chrysler, bugün başlayan CES 2022 etkinliğinde günümüzden 90 yıl öncesine döndü. ABD merkezli otomobil üreticisi, 1930’lu yıllarda tasarladığı ve 1934-1937 yılları arasında ürettiği Airflow isimli aracını yeniden modern dünyaya kavuşturdu. Fakat yeni Airflow, eski Airflow’dan hiçbir iz taşımıyordu.

1930’lu yıllara göre ‘garip’ görünümü nedeniyle çok da tutmayan Airflow modeli, Chrysler tarafından yalnızca ismiyle yeniden ele alındı. Şirket, CES 2022’de yeni konsept otomobili Airflow’u tanıttı. Tamamen elektrikli SUV olan yeni Chrysler Airflow, hem iç hem de dış tasarımıyla pek çok kişiyi cezbetmeyi başardı.

Araç hakkında teknik bilgiler henüz paylaşılmadı

Dışında ve içinde ‘temiz’ bir tasarım anlayışını sürdüren Airflow konsept modeli, aracın daha fazla temiz ve şık gözükmesini sağlayan ‘Kutup Beyazı’ rengiyle gösterildi. Araç, tasarımına büyük katkı sunan ve biraz da agresif görünüm katan 22 inçlik jantlar taşıyor. Arka ve ön tarafında ince bir çizgi şeklinde ışıklara yer veren otomobil, iç kısımda da temiz, hafif agresif ve şık görünümü korumaya devam ediyor.

Aracın içine geldiğimizde bilgi-eğlence sisteminin üç farklı ekranda sunulduğunu görebiliyoruz. Aracın direksiyonu, artık neredeyse tüm modern araçlarda görmeye alışık olduğumuz düz çizgilere yer veriyor. Arka kısımdaki yolcular için de ön koltukların arkasında birer dokunmatik ekran yer alıyor. Aracın tavanındaki büyük cam da iç kısmın olduğundan daha ferah hissedilmesini sağlıyor.

Araç hakkında teknik bilgilerse şu anda paylaşılmadı. Chrysler, konsept aracın şu anlık dört çeker olduğunu ve her biri 201 beygir üreten iki 150 kilowattlık elektrik motor taşıdığını paylaştı. Resmi bir bilgi paylaşılmasa da araç hakkındaki beklentiler, aracın 550 – 650 kilometrelik menzile sahip olması yönünde.

Öte yandan Chrysler’in kesin bir şekilde bu aracı üretip üretmeyeceği de henüz bilinmiyor.