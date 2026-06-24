F30 kasasında motor seçimi kullanıcı deneyimini tamamen değiştirebiliyor. Özellikle zincir geçmişi ve elektronik sistemler dikkat istiyor.

BMW F30 kasası bugün hâlâ ikinci el piyasasının en dikkat çeken modellerinden biri olmaya devam ediyor. Tasarımı eskimedi, sürüş karakteri hâlâ güçlü hissettiriyor ve özellikle M paketli versiyonlar ciddi ilgi görüyor. Fakat iş uzun süreli kullanıma geldiğinde kullanıcıların aklında aynı soru beliriyor: F30 gerçekten sorunsuz mu, hangi motor daha mantıklı? 2012 yılında tanıtılan F30 kasa kodlu 3 Serisi, BMW için önemli kırılma noktalarından biri oldu. Marka bu nesilde teknolojiyi ciddi şekilde artırdı. Elektronik sistemler gelişti, turbo motor kullanımı yaygınlaştı ve sürüş karakteri daha modern hâle geldi. Fakat bu değişim beraberinde yeni riskler de getirdi.

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Bazı motor seçenekleri de kronik problemleriyle uzun süre tartışıldı. Buna karşılık belirli motor kombinasyonları kullanıcılar arasında oldukça güçlü güven algısı oluşturdu. Bugün ikinci el F30 bakarken yalnızca paket seçimi değil, motor kodu ve bakım geçmişi de kritik önem taşıyor. Çünkü aynı kasanın farklı motorlarında kullanıcı deneyimi tamamen değişebiliyor.

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N13 motor hâlâ en tartışmalı seçeneklerden biri

F30 dünyasında en çok konuşulan motorlardan biri 316i ve bazı 320i ED modellerinde kullanılan N13 motor oldu. 1.6 litre turbo beslemeli bu motor düşük tüketim hedefiyle geliştirildi fakat uzun vadeli dayanıklılık konusunda kullanıcıları ikiye böldü. Özellikle yoğun şehir içi kullanılan araçlarda zincir sesi, yağ eksiltme ve turbo çevresindeki sıcaklık kaynaklı problemler daha sık konuşulmaya başladı. Motor küçük hacimli olmasına rağmen turbo yükü altında çalıştığı için sıcaklık yönetimi ciddi önem taşıyor. Bazı kullanıcılar düzenli bakım yapılan N13 motorlardan memnun kalırken bazıları yüksek kilometrede ciddi masraflarla karşılaştığını söylüyor. Özellikle yağ değişim aralığını uzatmak bu motorda ciddi risk oluşturabiliyor çünkü zincir sistemi yağ kalitesine oldukça hassas çalışıyor. Bu yüzden ikinci elde N13 motorlu araçlara yaklaşım hâlâ biraz daha temkinli ilerliyor.

B48 motorlu F30’lar daha güçlü ün oluşturdu

BMW’nin yeni nesil modüler motor ailesine geçişiyle birlikte B48 motorlu F30 modelleri çok daha olumlu yorum almaya başladı. Özellikle makyajlı kasa sonrası gelen 320i modellerde kullanılan B48 motor performans ve dayanıklılık dengesini daha başarılı kurdu. Turbo yapısı hâlâ mevcut olsa da sıcaklık yönetimi ve zincir sistemi tarafında ciddi geliştirmeler yapıldı. Kullanıcıların en memnun kaldığı noktalardan biri motorun daha rafine çalışması oldu. Gaz tepkileri daha dengeli hissediliyor ve yüksek devirde daha stabil karakter sunuyor. Yağ eksiltme ve zincir problemleri tarafında da eski nesillere göre daha olumlu tablo oluştu. Bugün birçok BMW kullanıcısı F30 kasasında mümkünse B48 motorlu versiyonlara yöneliyor çünkü uzun vadeli kullanım tarafında daha güven veren algı oluşturmuş durumda.

N47 dizel motorlarda zincir geçmişi hâlâ unutulmadı

F30 dizel tarafında en çok konuşulan konu uzun yıllardır N47 motor oldu. Özellikle 320d modellerde kullanılan bu dizel ünite performans ve tüketim tarafında oldukça başarılı bulundu. Fakat zamanlama zinciri problemi motorun ününü ciddi şekilde etkiledi. Sorunun en can sıkıcı tarafı zincir sisteminin motorun arka bölümünde yer alması oldu. Bu nedenle değişim işçiliği ciddi maliyet yaratabiliyor. Bazı araçlarda ilk sinyal soğuk çalıştırma sırasında gelen ince metalik ses şeklinde ortaya çıkıyor. Ardından zincir uzaması başlıyor ve zamanlama dengesi bozulabiliyor. BMW ilerleyen yıllarda sistem üzerinde iyileştirmeler yaptı fakat ikinci el piyasasında kullanıcılar hâlâ ilk olarak zincir geçmişini sorguluyor. Bakımlı kullanılan N47 motorlar yüksek kilometre görebiliyor fakat bakım geçmişi burada kritik önem taşıyor.

F30’un elektronik tarafı mekanik kadar dikkat istiyor

F30 kasası elektronik sistem açısından eski BMW nesillerine göre çok daha karmaşık çalışıyor. iDrive sistemi, elektronik direksiyon, sürüş modları ve gelişmiş sensör altyapısı sürüş deneyimini güçlendiriyor fakat arıza çeşitliliğini de artırıyor. Özellikle düşük voltaj BMW’lerde ciddi davranış değişikliği oluşturabiliyor. Bazı kullanıcılar bir anda sürüş destek sistemi uyarısı, şanzıman hatası veya ekran kararması gibi problemler yaşayabiliyor. Asıl sebep bazen yalnızca zayıflamış akü çıkabiliyor çünkü F30’un elektronik altyapısı voltaj değişimlerine karşı hassas çalışıyor. NBT ekran donmaları ve Bluetooth kararsızlıkları da kullanıcıların sık dile getirdiği problemler arasında yer alıyor. F30’un en güçlü taraflarından biri yol tutuş karakteri oldu. Özellikle arkadan itişli yapı hâlâ birçok kullanıcıyı etkiliyor. Fakat M Sport süspansiyonlu araçlarda konfor seviyesi bazı sürücüler için sert kalabiliyor. Run-flat lastik kullanılan araçlarda bu durum daha belirgin hissediliyor çünkü darbeler doğrudan kabine iletilebiliyor. Türkiye yol şartlarında ön takım sesleri, amortisör yorgunluğu ve trim gıcırtıları belirli kilometrelerden sonra daha sık ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden bazı kullanıcılar standart süspansiyonlu F30 modellerini günlük kullanım için daha dengeli buluyor.

Hangi F30 daha mantıklı?

Bugün ikinci el piyasasında F30 almak isteyenlerin büyük kısmı artık yalnızca paket veya görüntüye odaklanmıyor. Çünkü motor tercihi doğrudan kullanıcı deneyimini değiştiriyor. Daha düşük risk isteyen kullanıcılar genelde B48 motorlu makyajlı kasalara yöneliyor. Performans isteyenler 320i ve 330i tarafını tercih ediyor. Ekonomik kullanım düşünenler ise hâlâ dizel seçeneklere bakıyor fakat zincir geçmişi burada büyük önem taşıyor. F30 bugün hâlâ BMW’nin en sevilen kasalarından biri olarak görülüyor. Tasarımının yaşlanmaması ve sürüş hissinin güçlü kalması kullanıcıları etkiliyor. Fakat bu kasada doğru motoru seçmek, aracın bakım geçmişini iyi incelemek ve özellikle zincir-soğutma sistemi tarafını dikkatli kontrol etmek uzun vadede büyük fark yaratabiliyor.